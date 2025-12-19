टी20 वर्ल्ड कप टीम का असली दावेदार... नहीं हुआ सेलेक्शन तो होगा अन्याय! गेंदबाजों में फैलाता है दहशत

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार (20 दिसंबर) को हो सकता है. मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीाई) की चयन समिति की बैठक होनी है. इस दौरान टूर्नामेंट के लिए प्रारंभिक टीम चुनी जाएगी, जिसमें 15 खिलाड़ी होंगे. हालांकि, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव इस बैठक में शामिल हो सकते हैं.

चयनकर्ताओं के सामने ठोकी दावेदारी

टीम चयन से कुछ घंटे पहले ही भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसने चयनकर्ताओं को परेशानी में डाल दिया. ईशान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड की कप्तानी करते हुए हरियाणा के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली. वह इस टूर्नामेंट के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए. उन्होंने 49 गेंद पर 101 रन ठोके. सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैंड में चयन समिति के सदस्य आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी बैठे हुए थे. ईशान ने उनके सामने ही शतक ठोककर टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी.

शुरुआती झटके, तुरंत जवाबी हमला

पहले ओवर में विराट सिंह के आउट होने के बाद झारखंड की पारी शांत शुरू हुई, लेकिन किशन ने बिना समय गंवाए अपनी रफ्तार बदली. हरियाणा की बॉलिंग प्लान जल्द ही बिखर गई क्योंकि बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने लगातार हमला किया. अपनी मर्जी से बाउंड्री लगाईं और आसानी से बॉलिंग की. उन्होंने एक हाथ से छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया और फिर पुष्पा-स्टाइल में जश्न मनाया, जिसमें उनका स्टाइल और मैसेज दोनों साफ दिखे. किशन छह चौके और 10 छक्के लगाकर आउट हुए.

सबसे बड़े स्टेज पर एक अनोखी सेंचुरी

इस पारी का ऐतिहासिक महत्व था. किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने और अनमोलप्रीत सिंह के साथ एक अनोखे क्लब में शामिल हो गए. यह झारखंड का पहला SMAT फाइनल भी था, जिससे कप्तान की पारी और भी खास हो गई. झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 263 रन बनाए. जवाब में हरियाणा की टीम 193 रनों पर सिमट गई. झारखंड़ ने मैच को 69 रनों से जीतकर पहली बार खिताब भी अपने नाम कर लिया.

टीम इंडिया में होगा सेलेक्शन?

किशन ने धमाकेदार बैटिंग से चयनकर्ताओं को मुश्किल में डाल दिया है. उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 517 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 57.44 और स्ट्राइक रेट 197.33 का रहा. उनके बल्ले से 51 चौके और 33 छक्के निकले. टीम इंडिया में उपकप्तान शुभमन गिल के खराब फॉर्म के कारण किशन को चुनने की बात शुरू हो गई है. बड़े इवेंट के लिए भारत का ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभी भी मजबूत नहीं है. गिल के कारण संजू सैमसन को लगातार मौके नहीं मिल रहे. ईशान किशन की जबरदस्त पारी सही समय पर आई है, जिससे नेशनल टीम में वापसी के लिए उनका दावा मजबूत हो गया है. सेलेक्टर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देते हैं या नहीं, यह तो समय ही बताएगा. हालांकि, उन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज करना अब मुश्किल होगा.