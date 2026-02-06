Advertisement
इंग्लैंड कप्तान हैरी ब्रूक का सनसनीखेज बयान, टी20 विश्व कप में टूटेगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड, जानें पूरा मामला

इंग्लैंड कप्तान हैरी ब्रूक का सनसनीखेज बयान, टी20 विश्व कप में टूटेगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड, जानें पूरा मामला

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का मानना ​​है कि टी20 विश्व कप 2026 में 300 रन का स्कोर संभव हो सकता है, जिसकी मेन वजह भारतीय पिचें हैं. टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रूक ने कहा कि भारत में कई ऐसे मैदान हैं जहां इस तरह का स्कोर बनाया जा सकता है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:54 PM IST
Harry brook

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का मानना ​​है कि टी20 विश्व कप 2026 में 300 रन का स्कोर संभव हो सकता है, जिसकी मेन वजह भारतीय पिचें हैं. टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रूक ने कहा कि भारत में कई ऐसे मैदान हैं जहां इस तरह का स्कोर बनाया जा सकता है. टी20 क्रिकेट में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाले इंग्लैंड उन दो पूर्ण-सदस्य देशों में से एक है. उन्होंने 2025 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 304 रन बनाए थे. जिम्बाब्वे एकमात्र ऐसी टीम है जिसने यह आंकड़ा पार किया है, जिसने 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाए थे, जो इस प्रारूप में अब तक का सर्वोच्च स्कोर है. 

हैरी ब्रूक ने ठोका दावा

ब्रुक ने गुरुवार को कहा, "भारत में ऐसे कई मैदान हैं जहां 300 से अधिक का स्कोर बन सकता है. फिलहाल विकेट काफी अच्छे दिख रहे हैं . तेज आउटफील्ड और अपेक्षाकृत छोटी बाउंड्री. आपको बस मैदान पर उतरना है और निडर होकर खेलना है, आउट होने की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, और गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते रहना है.”

बड़े स्कोर अब आम क्यों हैं?
टी20 क्रिकेट में बड़े स्कोर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण है सपाट पिचें, बल्ले की उन्नत तकनीक और बल्लेबाजों की आक्रामक मानसिकता.इसी मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने बताया कि बल्लेबाज अब अपनी पारी की संरचना करते समय अलग तरह से सोच रहे हैं. वे ओवरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गेंदों के विशिष्ट समूहों को निशाना बना रहे हैं.

“आजकल खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है,”

मार्कराम ने कहा.“हम शायद उस स्तर पर पहुँच गए हैं जहां ओवर जीतने की बजाय गेंदों के छोटे-छोटे समूहों पर ध्यान दिया जाता है. कुछ अच्छी गेंदों का एक साथ आना बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, इसलिए गेंदबाजों के लिए दुख होता है.”ब्रुक और मार्कराम दोनों ने गेंदबाजों के सामने मौजूद चुनौती को स्वीकार किया और उच्च स्कोर वाले दौर में शांत नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया. ब्रुक ने कहा, “आपको शांत रहना होगा.“कुछ क्षणों में खेल की गति धीमी करने की कोशिश करें और जब आप हावी हों तो गति बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शांत रहना होगा और अपने गेंदबाजों को भी शांत रहने में मदद करनी होगी.”

200 रन के स्कोर को कैसे रोकें?
अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने गेंदबाज के नजरिए से बताया कि बल्लेबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में भी मानसिकता बेहद महत्वपूर्ण रहती है. राशिद ने कहा, “एक गेंदबाज के तौर पर आप टीमों के 200 या 300 रन बनाने के बारे में नहीं सोच सकते और इसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे सकते.अगर आप इसे मान लेते हैं, तो ऐसा होगा ही. मैं कभी यह नहीं मानता कि कोई टीम 200 रन बनाएगी. आप हमेशा इस मानसिकता के साथ मैदान में उतरते हैं कि उन्हें यथासंभव कम स्कोर पर रोकें.”

200 - 300 कुछ नहीं
राशिद ने आगे कहा, “अगर आप यह मान लेते हैं कि 250 या 300 रन सामान्य स्कोर हैं, तो यकीन मानिए, ऐसा हो ही जाएगा. यहीं पर अनुभव काम आता है. जब परिस्थितियां आपके पक्ष में न हों, तो आपको अपने कौशल का इस्तेमाल करना होगा.”

 ये भी पढ़ें: Under 19 world cup 2025-26:पीएम मोदी से लेकर विराट कोहली तक, टीम इंडिया की जीत पर किसने क्या कहा?

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

