कमिंस, स्टार्क-हेजलवुड के बिना ऑस्ट्रेलिया की अग्निपरीक्षा, इंग्लैंड-वेस्टइंडीज में भी टक्कर, कब-कहां देखें मैच?

T20 World Cup 2026: दिन का पहला मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरे मैच में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें कोलंबो में भिड़ेंगी. आज का आखिरी मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:51 AM IST
T20 World Cup 2026 Today Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले चार दिनों में जबरदस्त एक्शन के बाद यह रोमांचक सफर बुधवार (11 फरवरी) को भी जारी रहेगा. फैंस के लिए तीन एक्शन से भरपूर मैच होंगे. दिन का पहला मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरे मैच में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें कोलंबो में भिड़ेंगी. आज का आखिरी मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों की बारिश देखने को मिल सकती है.

मैच 1: अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान

साउथ अफ्रीका ने अपने पहले मैच में कनाडा को 57 रन से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की. बल्लेबाजों ने 200 रनों से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया तो गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन का प्रदर्शन किया. अपने कैंपेन की जीत से शुरुआत करने के बाद साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को हराकर अपनी लय जारी रखना चाहेगा. प्रोटियाज ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उनके सपनों के सफर को खत्म कर दिया. दूसरी ओर, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच पांच विकेट से हारने के बाद इस मैच में उतरेगा. वह वापसी के लिए हर संभव कोशिश करेगा. इससे यह मैच काफी रोमांचक होने वाला है. 

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी, फजलहक फारूकी.

मैच 2: कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड

टूर्नामेंट शुरू होने के पांच दिन बाद ऑस्ट्रेलिया आखिरकार आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस इवेंट में सबसे अच्छे फॉर्म में नहीं है. उसे पाकिस्तान के खिलाफ पिछली सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम टूर्नामेंट के लिए ठीक से वार्म-अप भी नहीं कर पाई. नीदरलैंड्स के खिलाफ उसका एकमात्र प्रैक्टिस गेम बारिश की वजह से रद्द हो गया.

उनकी मुश्किलों में और इजाफ करते हुए बॉलिंग के दिग्गज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जिससे उनके बॉलिंग अटैक में बड़ी कमियां आ गई हैं. दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पहले ही इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. इसके अलावा स्टार ओपनर ट्रैविस हेड भी पिछले 15 महीनों से खराब फॉर्म में हैं. उन्होंने पिछला अर्धशतक सितंबर 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था. कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया को कई दिक्कतों का सामना करना है और देखना है कि ये चैंपियन टीम आयरलैंड के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन करती है. आयरिश टीम को पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, मैथ्यू कुहनेमैन, एडम जम्पा.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेट कीपर), कर्टिस कैंपर, बेंजामिन कैलिट्ज, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज.

मैच 3: मुंबई में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज

इंग्लैंड ने अपने शुरुआती मैच में नेपाल के खिलाफ चार रन से करीबी जीत हासिल की. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली टीम मुश्किल में फंस गई थी, लेकिन डेथ ओवरों में सैम करन के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला. अब उसका मुकाबला वेस्टइंडीज से है. पिछले कुछ सालों में दोनों टीमों के बीच कई यादगार मुकाबले हो चुके हैं. दोनों की भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल में हुई थी. तब कार्लोस ब्रैडवेट ने चार छक्के लगाकर टूर्नामेंट को जीत लिया था. दोनों टीमों के आमने-सामने के रिकॉर्ड लगभग बराबर हैं. इंग्लैंड ने 38 में से 19 मैच जीते हैं जबकि वेस्टइंडीज ने 18 मैच जीते हैं.

दूसरी ओर, वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 35 रन की ज़बरदस्त जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत की. शिमरॉन हेटमायर की शानदार बैटिंग, जिसमें उन्होंने 36 गेंदों पर 64 रन बनाए. गेंदबाजी में रोमारियो शेफर्ड की हैट्रिक और तीन ओवर में 5/20 के पांच विकेट हॉल ने टीम को जबरदस्त जीत दिलाई. दोनों बैटिंग लाइन-अप में मौजूद जबरदस्त फायरपावर को देखते हुए दोनों टीमों से वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त हिटिंग की उम्मीद है. यह मैच टूर्नामेंट का पहला बड़ा मैच होगा, जिसके बाद कॉम्पिटिशन में बाद में दूसरे बड़े मैच होंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

इंग्लैंड: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान) (विकेट कीपर), शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसेन, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.

तीनों मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

-साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, अहमदाबाद, ग्रुप डी, सुबह 11 बजे.
-ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, चेन्नई, ग्रुप बी, दोपहर 3 बजे.
-इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, कोलंबो, ग्रुप सी, शाम 7 बजे.
-सभी मैच स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट होंगे और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

