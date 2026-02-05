T20 World Cup में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 10 धुरंधर... जिनके बल्ले से लगकर गोली की रफ्तार से भागी गेंद

T20 World Cup most fours: टी20 फॉर्मेट बल्लेबाजों का गेम कहलाता है, जिसमें बैटर पहली गेंद से चौके-छक्के लगाने की फिराक में रहते हैं. टी20 विश्व कप के इतिहास में 10 ऐसे बैटर हुए हैं, जिन्होंने चौकों की बारिश की है. इन खिलाड़ियों ने ना सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाए, बल्कि गेंदबाजों के लिए हमेशा ही खतरा साबित हुए हैं.
T20 World Cup most fours: टी20 विश्व कप 2026 का मंच तैयार है. 7 फरवरी से इस मेगा इवेंट का आगाज होने जा रहा है. इस बार भारत और श्रीलंका के कुल 8 मैदानों पर सभी मैच होंगे. भारत के जिन 5 मैदानों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में मैच होना है, इनमें से चेन्नई को छोड़कर बाकी सभी मैदान की आउटफील्ड तेज है, जहां बल्ले से लगते ही गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ भागेगी. इसलिए चौकों की बारिश होना तय माना जा रहा है.
इतिहास उठाकर देखें तो टी20 विश्व कप के इतिहास में 10 ऐसे धुरंधर हैं, जो क्रीज पर आते ही चौकों में डील करते रहे हैं. इन बल्लेबाजों के पास छोटे से गैप से भी बॉल को चौके के लिए भेजने की जबरदस्त कला रही है. इस लिस्ट में 2 भारतीय दिग्गज भी हैं. नंबर एक पर रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 115 चौके मारे हैं, जबकि विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 111 चौके लगाए थे. इस बार ये दोनों दिग्गज नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं.
2007 से लेकर 2024 तक टी20 विश्व कप के 9 एडिशन हुए हैं और इस दौरान जिन 10 बल्लेबाजों ने चौकों की बारिश की, उनमें से अधिकतर संन्यास ले चुके हैं. इस बार इस लिस्ट में शामिल जोस बटलर और क्विंटन डी कॉक ही ऐसे 2 खिलाड़ी हैं, जो मैदान पर अपनी-अपनी टीमों के लिए खेलते दिखेंगे.
