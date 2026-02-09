T20 World Cup Record: अब नहीं बचेगा रोहित-विराट का ये प्रचंड रिकॉर्ड!....जोस बटलर करने जा रहे बड़ा कारनामा

Advertisement
T20 World Cup Record: टी20 विश्व कप में कई रिकॉर्ड बने और टूटे...कई दिग्गज खिलाड़ी आए और चले गए. लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं, जो अब तक अमर हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड है रोहित-विराट के नाम, जिसे तोड़ने की दहलीज पर इंग्लैंड के जोस बटलर आ खड़े हुए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:22 AM IST
T20 World Cup Record: इन दिनों भारत में टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 7 फरवरी से 20 टीमों के बीच वर्ल्ड कप का दसवां एडिशन शुरू हुआ है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड 8 फरवरी को पहला मैच खेलने उतरी. नेपाल ने उसकी हालत खराब कर दी. रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 5 रनों से जीत मिली. इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 184 रन किए थे, जिसके जवाब में नेपाल ने कमाल की बैटिंग की और आखिरी बॉल पर मैच का रिजल्ट निकला. नेपाल को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे. पहली 5 बॉल पर 4 रन बने और अब आखिरी बॉल पर जीत के लिए छक्का चाहिए था, लेकिन सैम करन ने सिर्फ एक रन दिया.

यह मुकाबला सांस रोक देने वाला था. आखिरी गेंद तक चले इस मैच में इंग्लैंड ने 4 रन से जीत हासिल की. इस मैच में इंग्लैंड के ओपनर जोस बटलर ने 17 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली और अपने आप को उस दहलीज पर ला खड़ा किया है, जहां से वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के एक प्रचंड रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं. अगले मैचों में अगर बटलर का बल्ला चल गया तो एक खास मामले में रोहित-विराट की बादशाहत खत्म हो सकती है.

नंबर एक पर विराट कोहली का नाम

टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दिग्गज विराट कोहली के नाम है. उन्होंने 2012 से लेकर 2024 तक टी20 विश्व कप में 35 मैचों की 33 पारियों में 58.72 औसत और 128.81 की स्ट्राइक रेट से 1292 रन किए थे. उन्होंने 15 फिफ्टी भी मारी थीं. ये रिकॉर्ड आज तक कायम है. अब बटलर अगर 254 रन बना लेते हैं, तो विराट कोहली का ये प्रचंड रिकॉर्ड टूट जाएगा.

रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर

इस लिस्ट में दूसरा नाम रोहित शर्मा का है, जो 2007 से लेकर 2024 तक टी20 विश्व कप खेले. उन्होंने 47 मैचों में करीब 35 की औसत और 133 की स्ट्राइक रेट से 1220 रन किए. रोहित के बल्ले से 12 फिफ्टी निकली थीं. अब बटलर अगर 234 रन बना लेते हैं, तो रोहित से आगे निकल जाएंगे.

टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए?

  1. विराट कोहली- 33 मैचों में 1292 रन
  2. रोहित शर्मा- 44 मैचों में 1220 रन
  3. जोस बटलर- 35 मैचों में 1039 रन
  4. महेला जयवर्धने- 31 मैचों में 1016 रन
  5. डेविड वॉर्नर- 41 मैचों में 984 रन
  6. क्रिस गेल- 31 मैचों में 965 रन
  7. तिलकरत्ने दिलशान- 34 मैचों में 897 रन
  8. शाकिब अल हसन- 43 मैचों में 853 रन
  9. केन विलियमसन- 27 मैचों में 727 रन
  10. एबी डिविलियर्स- 29 मैचों में 717 रन

