रोहित शर्मा ने किसे बताया टीम इंडिया का 'बिग मैच' प्लेयर? पाकिस्तानी गेंदबाजी के उड़ाए थे परखच्चे

T20 World Cup Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए तैयार है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. उनके नेतृत्व में भारत ने लगातार 11वीं सीरीज अपने नाम कर ली है. ऐसे में अब आगामी टूर्नामेंट में जीत की उम्मीद काफ बढ़ गई है. यूं तो भारत के पास एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, लेकिन पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लगता है तिलक वर्मा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

ऐसा रहा है तिलक का सफर

रोहित शर्मा ने कहा कि तिलक वर्मा ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक बड़े मैच के खिलाड़ी के तौर पर मजबूती से स्थापित किया है. 2022 के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस में शामिल होने के बाद से तिलक ने जबरदस्त विकास और परिपक्वता दिखाई है. उन्होंने अपने पहले ही सीजन में तुरंत असर डाला. तिलक ने 36.09 की औसत और 131.02 के स्ट्राइक रेट से 397 रन बनाए. 2023 में उन्होंने 42.88 की औसत से 343 रन बनाए. 2024 में उन्होंने 41.60 की औसत से 416 रन बनाकर अपनी निरंतरता बनाए रखी.

रोहित ने की तिलक की तारीफ

तिलक ने भारत के लिए 40 टी20 मैच भी खेले हैं और वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं. रोहित ने उनकी परिपक्वता और अहम पलों में जिम्मेदारी लेने की इच्छा की तारीफ की. 2024 में भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले हिटमैन ने जियो हॉटस्टार के 'कैप्टन रोहित शर्माज रोडमैप फॉर टी20 वर्ल्ड कप' पर जतिन सप्रू से बात करते हुए रोहित ने कहा, ''जब तिलक वर्मा पहली बार हमारे मुंबई इंडियंस सेटअप में आए, तो मुझे लगा कि उनमें कुछ अलग है. जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया, वह थी उनकी लगातार बातचीत जो बहुत मासूमियत से होती थी, लेकिन उसमें बहुत समझदारी थी.''

जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं तिलक

रोहित ने कहा, ''जब भी वह मुझसे बात करते थे, तो बस यही कहते थे- मैं यह कर दूंगा. प्लीज मुझे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजिए. मैं यह काम कर दूंगा.'' रोहित ने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में मैच जिताने वाले प्रदर्शन के लिए भी तिलक की तारीफ की. तिलक ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 147 रनों का पीछा करते हुए भारत को पांच विकेट से जीत दिलाई. जब भारत 20 रन पर तीन विकेट गंवा चुका था, तब उनकी पारी टीम को संभालने में बहुत अहम थी. इससे भारत ने नौवां एशिया कप टाइटल जीता और तिलक एक हाई-प्रेशर वाले मैचों में भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर और मजबूत हुए.

रोहित की तारीफ में पढ़े कसीदे

रोहित ने कहा, ''उसमें वह माइंडसेट और एटीट्यूड है, जो शानदार है और वह क्रिकेट का दीवाना है. सबसे जरूरी बात उसका टेम्परमेंट, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ वह पारी अविश्वसनीय थी. इतना ज्यादा प्रेशर, दूसरी तरफ विकेट गिर रहे थे, स्टेडियम में इतना शोर, और वह भी टूर्नामेंट का फाइनल. मुझे पता है कि अभी शुरुआती दिन हैं, लेकिन वह दिखा रहा है कि वह बड़े मैच का खिलाड़ी है. जब भी टीम मुश्किल में होती है, सिर्फ एक बार नहीं, उसने अब तक कुछ बार टीम को मुश्किल से बाहर निकाला है.''