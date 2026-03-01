12 चौके... 4 छक्के और 97* रन, भारत का जांबाज योद्धा, अकेले दम पर पलट दिया मैच, दिलाया सेमीफाइनल का टिकट

T20 World Cup 2026: भारत के एक जांबाज योद्धा ने वेस्टइंडीज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया. टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. भारतीय टीम ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया. कैरेबियाई टीम से मिले 196 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 19.2 ओवर में चेज कर लिया. यह भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज भी है.

भारत का जांबाज योद्धा

टीम इंडिया की इस जीत का श्रेय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को जाता है. संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए 194 की स्ट्राइक रेट से 50 गेंद पर नाबाद 97 रन बनाए. संजू सैमसन ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के उड़ाए. विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अकेले ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के करोड़ों फैंस को खुश होने का मौका दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अकेले दम पर पलट दिया मैच

संजू सैमसन करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों के तारे बन चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में रविवार को संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत छीनते हुए भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. वेस्टइंडीज से मिले 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. अभिषेक शर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए. ईशान किशन को भी जेसन होल्डर ने महज 10 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा. 41 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही टीम इंडिया की पारी को संजू सैमसन ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर संभाला. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े. सूर्या 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए.

संजू सैमसन अंत तक डटे रहे

संजू सैमसन ने एक छोर से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया. तिलक वर्मा अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 15 गेंदों में 27 रन बनाने के बाद जेसन होल्डर का शिकार बने. हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों में 17 रन बनाए. संजू एक छोर संभालकर खड़े रहे और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 97 रनों की नाबाद पारी खेली. भारत को 5 विकेट से जीत दिलाने के बाद संजू सैमसन ने अपने अनोखे अंदाज में मैदान पर जश्न मनाया.

संजू सैमसन ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से रनों का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए 82 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट ने नाबाद 82 रन बनाए थे. संजू सैमसन ने अपनी तूफानी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज के आगे कैरेबियाई टीम के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए. 97 रनों की नाबाद पारी के साथ ही सैमसन भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.