भारत या इंग्लैंड... टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौन किस पर भारी? कांटे की टक्कर का रहा है रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. टीम इंडिया छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है. वहीं, लगातार तीसरी बार टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची है.

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौन किस पर भारी?

टी20 वर्ल्ड कप के पिछले दो एडिशन (2022 और 2024) में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ ही सेमीफाइनल खेला है. इस तरह भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरा सेमीफाइनल होना है. पिछले दो बार के मैच नतीजों पर नजर डालें तो भारत या इंग्लैंड जिस भी टीम ने सेमीफाइनल जीता है, आगे चलकर वही टीम चैंपियन बनी है.

टी20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल में इंग्लैंड रहा था विजेता

टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड का सामना हुआ था. एडिलेड में हुए इस मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए थे. जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड ने 16 ओवर में बिना किसी नुकसान के 170 रन बनाकर मैच 10 विकेट से जीता था. फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था.

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 सेमीफाइनल में मारी थी बाजी

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में एक बार फिर रोहित की कप्तानी वाली टीम इंडिया और बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड आमने-सामने थी. जॉर्जटाउन में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 171 रन बनाए थे. इंग्लैंड की पूरी टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर सिमट गई थी और 68 रन से मैच हार गई. भारतीय टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था.

दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी भारत और इंग्लैंड की टीमें

भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले दो सेमीफाइनल में विजयी रही टीम चैंपियन बनी है. ऐसे में देखना होगा कि 5 मार्च को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम इस बार चैंपियन बनकर उभरती है या नहीं. भारत टीम 2007 और 2024 में, जबकि इंग्लैंड 2010 और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है.