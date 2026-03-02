Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप: सेमीफाइनल में बुरा नहीं है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, पांच में से सिर्फ इन 2 टीमों ने तोड़ा है दिल

टी20 वर्ल्ड कप: सेमीफाइनल में बुरा नहीं है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, पांच में से सिर्फ इन 2 टीमों ने तोड़ा है दिल

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराते हुए भारतीय टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. टीम इंडिया छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की भिड़ंत 5 मार्च को इंग्लैंड के साथ होगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 02, 2026, 07:08 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराते हुए भारतीय टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. टीम इंडिया छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की भिड़ंत 5 मार्च को इंग्लैंड के साथ होगी. आइए, आपको बताते हैं नॉकआउट मुकाबलों में अब तक भारतीय टीम का रिकॉर्ड कैसा रहा है.

1. 2007 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

भारतीय टीम ने साल 2007 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही एडिशन में सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया था. एमएस धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था. इस मुकाबले में युवराज सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 70 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, धोनी ने 18 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 36 रन बनाए थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 188 रन लगाए थे. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट गंवाकर 173 रन ही बना सकी थी. वहीं, गेंदबाजी में इरफान पठान और जोगिंदर शर्मा ने दो-दो विकेट निकाले थे.

2. 2014 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

टी20 वर्ल्ड कप 2014 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ था. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बनाए थे. हालांकि, टीम इंडिया ने 173 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 4 विकेट गंवाकर 19.1 ओवर में हासिल कर लिया था. विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 72 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

3. 2016 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

साल 2016 में घरेलू सरजमीं पर खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत वेस्टइंडीज से हुई थी. विराट कोहली की 89 और रोहित शर्मा की 43 रनों की दमदार पारियों की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे. हालांकि, लेंडल सिमंस की नाबाद 82 और जॉनसन चार्ल्स की 36 गेंदों में खेली गई 52 रनों की पारी के दम पर कैरेबियाई टीम 193 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही थी.

4. 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी. हार्दिक पांड्या की 33 गेंदों में खेली गई 63 रनों की दमदार पारी और विराट कोहली के 50 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 168 रन लगाए थे. हालांकि, इंग्लैंड ने जोस बटलर और एलेक्स हेल्स की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर बिना कोई विकेट गंवाए 169 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया था.

5. 2024 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराते हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का हिसाब चुकता कर लिया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए. रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में 57 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 47 रनों का योगदान दिया था. हालांकि, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की घूमती गेंदों के आगे इंग्लिश बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए थे. इंग्लैंड की पूरी टीम महज 103 रन बनाकर सिमट गई थी. कुलदीप और अक्षर ने तीन-तीन विकेट निकाले थे.

author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

