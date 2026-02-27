Advertisement
trendingNow13125011
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup: टीम इंडिया में कब होगी रिंकू सिंह की वापसी? BCCI की तरफ से आ गया बड़ा अपडेट

T20 World Cup: टीम इंडिया में कब होगी रिंकू सिंह की वापसी? BCCI की तरफ से आ गया बड़ा अपडेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि रिंकू सिंह शनिवार को टीम इंडिया से जुड़ेंगे. शुक्रवार की सुबह रिंकू के पिता खान चंद सिंह का निधन हो गया. रिंकू के पिता लंबे समय से लिवर कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. भारतीय टीम को सुपर-8 राउंड के अहम मुकाबले में रविवार को वेस्टइंडीज से भिड़ना है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 27, 2026, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (ANI)
Photo Credit (ANI)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि रिंकू सिंह शनिवार को टीम इंडिया से जुड़ेंगे. शुक्रवार की सुबह रिंकू के पिता खान चंद सिंह का निधन हो गया. रिंकू के पिता लंबे समय से लिवर कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. भारतीय टीम को सुपर-8 राउंड के अहम मुकाबले में रविवार को वेस्टइंडीज से भिड़ना है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि रिंकू सिंह कोलकाता में शनिवार को टीम से जुड़ेंगे.

मुश्किल वक्त से गुजर रहे रिंकू

रिंकू के पिता की हालत काफी बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुक्रवार तड़के निधन होने से पहले उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. पिता के अंतिम संस्कार के लिए रिंकू चेन्नई से सुबह 5 बजे रवाना हुए थे. इससे पहले, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के चीफ प्रेम मनोहर गुप्ता ने भी क्रिकेटर के पिता के निधन पर दुख जताया.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआई ने जताया दुख

UPCA चीफ ने कहा, 'रिंकू सिंह के पिता के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. परिवार में खुशियां अभी-अभी आई थीं और रिंकू की शादी हाल ही में तय हुई थी. ऐसे समय में यह नुकसान और भी दुख देता है. पूरा यूपीसीए रिंकू और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है.' बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए अपनी गहरी संवेदनाएं जताईं. उन्होंने लिखा, 'रिंकू सिंह के पिता के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. इस मुश्किल समय में रिंकू और उनके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. भगवान शिव उन्हें मजबूत रहने की ताकत दें.'

टी20 वर्ल्ड कप में रिंकू का प्रदर्शन

रिंकू का प्रदर्शन अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं रहा है. पांच पारियों में वह 24 रन ही बना सके हैं. रिंकू जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रहे थे. रिंकू की जगह पर संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था. भारतीय टीम को रविवार को 'करो या मरो' मुकाबले में वेस्टइंडीज से भिड़ना है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सूर्या की सेना को हर हाल में कैरेबियाई टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. सुपर-8 राउंड के पहले मैच में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम ने जोरदार वापसी करते हुए 72 रनों से जीत दर्ज की.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस