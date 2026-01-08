Team India को बड़ा झटका! अचानक पेट में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती हुआ ये स्टार बल्लेबाज, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I खेलना मुश्किल

Tilak Varma: टीम इंडिया को 7 फरवरी 2026 से टी20 विश्व कप 2026 का आगाज करना है. इससे पहले एक टेंशन वाली खबर आई है. ये खबर टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को लेकर है, जो पेट में दर्द उठने के बाद अचानक अस्पताल में भर्ती हुए, जहां उनकी एक सर्जरी हुई है. यही वजह है कि अब उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में खेलना मुश्किल लग रहा है. तिलक वर्मा को वापसी करने में तीन से चार हफ्ते का वक्त लग सकता है. अगर तिलक वर्मा इस सीरीज से बाहर होते हैं तो हाल में पूरी तरह फिट होने वाले श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में वापसी हो सकती है.

अब सवाल ये है कि आखिर तिलक वर्मा को हुआ क्या है? उनकी चोट के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी खबर बताया है तिलक वर्मा को पेट से जुड़ी चोट (एब्डॉमिनल इंजरी) लगी है, अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी सफल सर्जरी हुई है. अब उन्हें रिकवर होने में तीन से चार हफ्ते लग सकते हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है. इतना ही नहीं, टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होने का खतरा भी मंडरा गया है.

दरअसल, तिलक वर्मा इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेल रहे हैं. 23 साल का ये खिलाड़ी हैदराबाद के लिए राजकोट में खेल रहा था, तभी उन्हें बुधवार को अचानक पेट में दर्द हुआ. जिसके तुरंत बाद उन्हें गोकुल अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन में 'टेस्टिकुलर टॉर्शन' की पुष्टि हुई और डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी.

Add Zee News as a Preferred Source

तिलक वर्मा को कौन सी चोट लगी?

तिलक वर्मा जिस 'टेस्टिकुलर टॉर्शन' से जूझे हैं, इसमें अंडकोष अपनी नस पर मुड़ जाता है, जिससे वहां खून की सप्लाई रुक जाती है. इससे अचानक बहुत तेज दर्द होता है और सूजन आ जाती है. अगर 6 घंटों के भीतर इलाज ना मिले तो फिर अंडकोष गंभीर रूप से खराब भी हो सकता है, जिसे बाद में निकालना पड़ सकता है. यह समस्या अक्सर किशोरों में ज्यादा देखी जाती है.

तिलक वर्मा की सफल सर्जरी हुई

तिलक वर्मा की चोट को लेकर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जयदेव शाह ने जानकारी दी है कि 'तिलक की सफल सर्जरी हो चुकी है. उनकी हालत अब ठीक है, वह आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे.

टीम इंडिया के स्टार बैटर हैं तिलक वर्मा

तिलक वर्मा पिछले 1 साल से टी20 टीम का मजबूत स्तंभ रहे हैं. मिडिल ऑर्डर में उन्होंने रनों की बारिश की है. एशिया कप 2025 के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 53 बॉल पर 69 रनों की यादगार पारी खेलकर टीम इंडिया को खिताब दिलाया था. इस खिलाड़ी को 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और 7 फरवरी से होने वाले टी20 विश्व कप 2026 के लिए भी टीम इंडिया में चुना गया था, अब देखना होगा कि टीम इंडिया उनका रिप्लेसमेंट तलाशती है या नहीं. तिलक ने भारत के लिए टी20 में 40 मैचों में 1183 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 6 फिफ्टी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: WTC 2025-27 Points Table: इंग्लैंड को झटका, ऑस्ट्रेलिया की बल्ले-बल्ले, एशेज सीरीज के बाद बदल गई प्वाइंट टेबल, Team India किस नंबर पर?