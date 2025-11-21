Advertisement
trendingNow13013568
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: टेस्ट के बाद 'व्हाइट बॉल' सीरीज अलर्ट... अफ्रीकी टीम में लौटे 2 खूंखार खिलाड़ी, एक रफ्तार का सौदागर

IND vs SA: टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है. अफ्रीका ने अपने प्रदर्शन से भारतीय फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. अब व्हाइट बॉल के लिए भी अलर्ट दे दिया है. अफ्रीकन टीम में दो खूंखार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA
IND vs SA

IND vs SA: टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है. अफ्रीका ने अपने प्रदर्शन से भारतीय फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. अब व्हाइट बॉल के लिए भी अलर्ट दे दिया है. अफ्रीकन टीम में दो खूंखार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. एक पेसर है जबकि एक बल्लेबाज की एंट्री हुई. खतरनाक तेज गेंदबाज को टी20 सीरीज के लिए जोड़ा गया है जबकि बल्लेबाज को वनडे सीरीज के लिए शामिल किया गया है. 

कौन हैं ये दो खूंखार खिलाड़ी?

अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्ट्जे भारत के खिलाफ 9-19 दिसंबर तक होने वाली T20I सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में वापस आ गए हैं. वहीं, बल्लेबाज रुबिन हरमन को 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक होने वाले दौरे के ODI लेग के लिए टीम में शामिल किया गया है. 32 साल के नॉर्ट्जे ने आखिरी बार जून 2024 में बारबाडोस में भारत के खिलाफ 2024 मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजर्ड थे नॉर्ट्जे

नॉर्टजे ने डॉल्फिन के साथ CSA T20 चैलेंज के जरिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी की. स्ट्रेस रिएक्शन इंजरी से पूरी तरह ठीक होने के बाद के चलते वह जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरे से चूक गए थे. उनकी वापसी की पुष्टि हेड कोच शुक्री कॉनराड ने की है. उन्होंने कहा, 'बेशक, हम इस टूर पर कगिसो रबाडा को मिस करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने इंडिया पर पहले टेस्ट में जीत में देखा, इस ग्रुप में गहराई है और एक स्क्वॉड के तौर पर यह हमारा एक मेन गोल है, ऐसे प्लेयर्स से भरी यूनिट बनाना जो किसी भी समय आगे बढ़ सकें. हर बार जब कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो यह दूसरे प्लेयर के लिए आगे आने का रास्ता खोलता है. हम और प्लेयर्स को आगे आते देखना चाहते हैं जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से अक्सर देख रहे हैं. एनरिक का T20I टीम में वापस स्वागत करना भी बहुत अच्छा है.'

साउथ अफ्रीका ODI टीम

टेम्बा बावुमा (कैप्टन), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, और प्रेनेलन सुब्रेयन.

ये भी पढ़ें.. 'टेस्ट के बल्लेबाज कहां..' मोहम्मद कैफ के रिमांड पर टीम इंडिया, तीखे तंज से उधेड़ी बखिया

साउथ अफ्रीका T20I टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे और ट्रिस्टन स्टब्स.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
Delhi blast
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
Tejas Plane Crash News
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
DND flyway
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
BMC elections
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग