IND vs SA: टेस्ट के बाद 'व्हाइट बॉल' सीरीज अलर्ट... अफ्रीकी टीम में लौटे 2 खूंखार खिलाड़ी, एक रफ्तार का सौदागर

IND vs SA: टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है. अफ्रीका ने अपने प्रदर्शन से भारतीय फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. अब व्हाइट बॉल के लिए भी अलर्ट दे दिया है. अफ्रीकन टीम में दो खूंखार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. एक पेसर है जबकि एक बल्लेबाज की एंट्री हुई. खतरनाक तेज गेंदबाज को टी20 सीरीज के लिए जोड़ा गया है जबकि बल्लेबाज को वनडे सीरीज के लिए शामिल किया गया है.

कौन हैं ये दो खूंखार खिलाड़ी?

अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्ट्जे भारत के खिलाफ 9-19 दिसंबर तक होने वाली T20I सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में वापस आ गए हैं. वहीं, बल्लेबाज रुबिन हरमन को 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक होने वाले दौरे के ODI लेग के लिए टीम में शामिल किया गया है. 32 साल के नॉर्ट्जे ने आखिरी बार जून 2024 में बारबाडोस में भारत के खिलाफ 2024 मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था.

इंजर्ड थे नॉर्ट्जे

नॉर्टजे ने डॉल्फिन के साथ CSA T20 चैलेंज के जरिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी की. स्ट्रेस रिएक्शन इंजरी से पूरी तरह ठीक होने के बाद के चलते वह जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरे से चूक गए थे. उनकी वापसी की पुष्टि हेड कोच शुक्री कॉनराड ने की है. उन्होंने कहा, 'बेशक, हम इस टूर पर कगिसो रबाडा को मिस करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने इंडिया पर पहले टेस्ट में जीत में देखा, इस ग्रुप में गहराई है और एक स्क्वॉड के तौर पर यह हमारा एक मेन गोल है, ऐसे प्लेयर्स से भरी यूनिट बनाना जो किसी भी समय आगे बढ़ सकें. हर बार जब कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो यह दूसरे प्लेयर के लिए आगे आने का रास्ता खोलता है. हम और प्लेयर्स को आगे आते देखना चाहते हैं जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से अक्सर देख रहे हैं. एनरिक का T20I टीम में वापस स्वागत करना भी बहुत अच्छा है.'

साउथ अफ्रीका ODI टीम

टेम्बा बावुमा (कैप्टन), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, और प्रेनेलन सुब्रेयन.

साउथ अफ्रीका T20I टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे और ट्रिस्टन स्टब्स.