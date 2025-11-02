T20I Retirement: विराट कोहली के दोस्त ने कर दिया संन्यास का ऐलान, इस दिग्गज को पूरी दुनिया में मिलता था प्यार

Kane Williamson retires from T20Is: विराट कोहली के करीबी दोस्तों में शामिल केन विलियमसन अब टी20 इंटरनेशल में नजर नहीं आएंगे. उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. इस तरह उनके 14 साल के करियर का अंत हो गया है, उन्होंने 2011 में टी20 डेब्यू किया था और 93 मैचों के साथ संन्यास लिया.
Kane Williamson retires from T20Is: न्यूजीलैंड से एक बड़ी खबर आई है. इस टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. वो लंबे समय से इस फॉर्मेट में टीम का हिस्सा नहीं थे. अब ये दिग्गज वनडे और टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देगा. दाएं हाथ के स्टार बैटर विलियमसन ने टी20 में कीवी टीम के लिए सालों तक एक एंकर रोल निभाया. कई बार टीम को मुश्किल स्थितियों से निकाला और जीत दिलाई. टी20 से संन्यास लेने के बाद वो टी20 लीग्स खेलते रहेंगे.
रिटायरमेंट पर बात करते हुए विलियमसन ने कहा कि 'टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से हटने का यह सही समय है. इस फॉर्मेट में मिली यादें और सीख हमेशा मेरे साथ रहेंगी. हमारे पास टी20 में बेहतरीन यंग टैलेंट मौजूद है और अगले साइकिल में उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे.' उन्होंने न्यूजीलैंड के नए टी20 कप्तान मिचेल सेंटनर की तारीफ करते हुए कहा कि टीम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और वे बाहर से बैठकर भी टीम को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे.
केन विलियमसन टी20 में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. उन्होंने 93 मैचों में 33 की औसत से 2575 रन किए हैं. 18 फिफ्टी शामिल हैं. 85 रन हाई स्कोर है. आखिरी बार ये दिग्गदज पिछले साल पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ तारूबा में खेला था.
टी20 में कप्तानी के मामले में भी विलियमसन का रिकॉर्ड बढ़िया रहा है. उन्होंने कीवी टीम के लिए 75 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की, जिनमें से 39 जिताए. 34 में हार मिली. उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 और 2022 के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली थी.
केन विलियमसन बेहद शांत खिलाड़ी हैं. उनके चाहने वाले सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं. इस खिलाड़ी को भारत में खूब प्यार मिलता है. वो जब-जब टी20 मैच खेलने दुनिया के किसी भी कौने में गए तो उन्हें खूब प्यार और सपोर्ट मिला. इस दिग्गज की शांत कप्तानी, रणनीतिक सोच और बल्लेबाजी ने कीवी टीम को विश्व क्रिकेट में एक बड़ी पहचान दिलाई है. अब विलियमसन पूरी तरह से रेड-बॉल और वनडे क्रिकेट पर फोकस करेंगे. यह फैसला उनके करियर को आगे लंबा खींचने में मदद कर सकता है, क्योंकि वह न्यूजीलैंड के बैटिंग पिलर बने हुए हैं.
