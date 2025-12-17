करोड़ों की भीड़ से IPL में कौन लेकर आता है इतने टैलेंटेड खिलाड़ी? फिर टीम इंडिया को मिलते हैं नायाब हीरे

भारतीय क्रिकेट टीम अगर मौजूदा समय में दुनिया की टॉप क्रिकेट टीमों में शुमार हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और मजबूत डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट का है. भारत की कुल जनसंख्या लगभग 146 करोड़ है और इतने बड़े देश में टैलेंटेड क्रिकेटर्स को चुनना समुद्र से मोती ढूंढने के बराबर है. यह टास्क मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. एक तरीके से पूरे भारत में टैलेंटेड क्रिकेटर्स को ढूंढकर निकाला जा रहा है और उन्हें आईपीएल के जरिए अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मंच प्रदान किया जा रहा है.

टैलेंटेड क्रिकेटर्स को चुनना समुद्र से मोती ढूंढने के बराबर

आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कुछ चुनिंदा टैलेंटेड क्रिकेटरों को आगे चलकर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिलता है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ी IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट की देन हैं. ये सभी बड़े क्रिकेटर्स भी कभी गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें न सिर्फ खोजकर निकाला गया, बल्कि टीम इंडिया के लिए खेलने के काबिल भी बनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों की भीड़ से IPL में कौन लेकर आता है इतने टैलेंटेड खिलाड़ी?

काफी लंबे समय से IPL में कुछ बेहतरीन युवा क्रिकेटरों को लाने का शानदार प्रोसेस चल रहा है. अलग-अलग आईपीएल फ्रेंचाइजियों की टैलेंट स्काउट्स टीमें BCCI की द्वारा संचालित राज्य T20 लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टैलेंटेड क्रिकेटर्स पर पैनी नजर रखती हैं और उनके टैलेंट को निखारने का काम करती हैं. ये टैलेंट स्काउट्स टीमें पूरे साल काम करती हैं. उदाहरण के लिए मुंबई इंडियंस की टैलेंट स्काउट्स टीम रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी, अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी, वीनू मांकड़ ट्रॉफी और अंडर-23 सीके नायडू टूर्नामेंट में जाकर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की खोज शुरू कर देती हैं.

टैलेंट स्काउट्स का बड़ा रोल

सिर्फ इतना ही नहीं आईपीएल फ्रेंचाइजियों की टैलेंट स्काउट्स टीमें इन खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए भी बुलाती है. ये टैलेंट स्काउट्स टीमें होनहार क्रिकेटरों के साथ मिलकर काम भी करती हैं. साथ ही उन्हें अपनी अकैडमी में अपने टैलेंट को निखारने में मदद करती हैं. इस तरह बारीकी से अलग-अलग टैलेंट स्काउट्स टीमें पूरे देशभर से टैलेंटेड क्रिकेटरों को खोजकर निकालती हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग, यूपी टी20 लीग, मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग, तमिलनाडु प्रीमियर लीग और केरल टी20 क्रिकेट लीग के जरिए कई टैलेंटेड क्रिकेटर्स स्काउट्स की नजरों में आते हैं.

फिर टीम इंडिया को मिलते हैं नायाब हीरे

भारत में अलग-अलग राज्य में खेली जाने वाली टी20 लीग्स के जरिए बहुत से छिपे हुए टैलेंटेड क्रिकेटर्स को आईपीएल में आने का मौका मिलता है. मंगलवार को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कार्तिक शर्मा (राजस्थान), प्रशांत वीर (उत्तर प्रदेश), आकिब नबी (जम्मू और कश्मीर), मंगेश यादव (मध्य प्रदेश) तेजस्वी दहिया (दिल्ली) और मुकुल चौधरी (राजस्थान) आदि क्रिकेटर्स पर फ्रेंचाइजियों ने कुल 47.6 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इन सभी क्रिकेटरों को आईपीएल तक पहुंचाने की मेहनत सालभर से काम कर रही टैलेंट स्काउट्स टीमों की रही है. आगे चलकर इनमें से अगर कोई क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए खेलता है तो उसमें कुछ क्रेडिट टैलेंट स्काउट्स का भी रहेगा.