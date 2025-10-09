टीम इंडिया से हुक्का-पानी बंद, संन्यास की उल्टी गिनती शुरू, इस बदकिस्मत क्रिकेटर के पास अब कोई चारा नहीं

Team India: टीम इंडिया का एक बॉलर ऐसा है, जिसने आते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाका कर दिया था, लेकिन सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को भारतीय टीम से ऐसे बाहर किया जैसे कोई दूध में से मक्खी को बाहर फेंक देता है. ये बॉलर श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा और भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसी ही घातक यॉर्कर गेंदें मारता है, जो बल्लेबाजों के लिए काल साबित होती थी.

टीम इंडिया से हुक्का-पानी बंद

टीम इंडिया के 'यॉर्कर मैन' कहे जाने वाले तेज गेंदबाज टी. नटराजन करीब 4 साल से भी ज्यादा समय से टीम इंडिया से बाहर हैं. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल बाहर फेंका. टी. नटराजन आखिरी बार मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 और वनडे सीरीज में खेलते नजर आए थे. इस सीरीज के बाद टी. नटराजन को सेलेक्टर्स ने पूछा तक नहीं है.

संन्यास की उल्टी गिनती शुरू

टी. नटराजन ने भारत के लिए 1 टेस्ट मैच, 4 टी20 इंटरनेशनल मैच और 2 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टी. नटराजन ने टेस्ट में 3 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 7 विकेट और वनडे इंटरनेशनल में 3 विकेट झटके हैं. इस गेंदबाज को IPL 2020 में शानदार प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला था. हालांकि अब इस खिलाड़ी के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.

घातक यॉर्कर डालने में माहिर

34 वर्षीय तेज गेंदबाज टी. नटराजन ने साल 2020-2021 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर तीनों फॉर्मेट्स में टीम इंडिया के लिए 'ड्रीम डेब्यू' किया था. टी. नटराजन घातक यॉर्कर डालने में माहिर हैं, ऐसे में वह बल्लेबाजों के लिए बड़े खतरनाक साबित होते थे. टी. नटराजन को अब भी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद है, लेकिन सेलेक्टर्स की सोच क्या है, उसे कोई नहीं जानता. टी नटराजन ने आईपीएल में अभी तक 63 मैच खेले हैं और 67 विकेट झटके हैं. टी नटराजन ने अपना आखिरी आईपीएल मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए 18 मई 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला था.