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Hindi Newsक्रिकेटडेब्यू पर ठोका शतक...अब Team India में वापसी को तरस रहा ये टैलेंटेड खिलाड़ी... IPL 2026 में गर्दा उड़ाने की खाई कसम

डेब्यू पर ठोका शतक...अब Team India में वापसी को तरस रहा ये टैलेंटेड खिलाड़ी... IPL 2026 में गर्दा उड़ाने की खाई कसम

Talented Batsman Prithvi Shaw: ये वही बल्लेबाज है, जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहा था. आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के पहले राउंड में भी उसे कोई खरीदार नहीं मिला था, लेकिन बाद में एक्सेलेरेटेड राउंड में पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने इस खिलाड़ी को सहारा दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:17 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

Talented Batsman Prithvi Shaw: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होगा. इस बार कई नए और पुराने खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे. इस सीजन में वह बल्लेबाज भी उतरेगा, जिसे कभी भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर कहा गया. उसने अंडर-19 से लेकर टीम इंडिया में डेब्यू तक रनों की बारिश की, लेकिन फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गया. अब इसी खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 के जरिए टीम इंडिया में वापसी की कसम खाई है. 2025 में अनसोल्ड रहने के बाद इस खिलाड़ी को उसकी पुरानी टीम ने एक बार फिर मौका दिया.

यहां जिसकी बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि टैलेंटेड बल्लेबाज पृथ्वी शॉ हैं, जिनका करियर पटरी से उतर चुका है. आईपीएल 2026 से ठीक पहले उन्होंने अपने मिशन का खुलासा किया और बताया कि वह टीम इंडिया में वापसी के लिए किस गेम प्लान के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं. पृथ्वी शॉ ने अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया और साफ कर दिया कि वह अब 100 नहीं बल्कि 200 प्रतिशत मेहनत कर रहे हैं. उनका पूरा फोकस लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर है, ताकि वह बल्ले से दमदार खेल दिखाकर चयनकर्ताओं को प्रभावित कर सकें और टीम इंडिया में अपनी वापसी पक्की कर सकें.

तीन गुना ज्यादा मेहनत कर रहे पृथ्वी शॉ

आईपीएल 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स के इस बल्लेबाज ने अपनी तैयारी और मानसिकता को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और टीम इंडिया में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पृथ्वी शॉ ने कहा, 'मेरा मानना है कि मैं इसी वजह से खेल रहा हूं. इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे टीम इंडिया में वापसी करनी है. इसलिए मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं. पहले मैं जितनी मेहनत करता था, अब उससे तीन गुना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं.'

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टीम इंडिया में वापसी के सवाल पर पृथ्वी ने कहा, 'मैं इस बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं टीम इंडिया में वापसी के लिए 100 नहीं बल्कि 200 प्रतिशत दे रहा हूं. चाहे मैच का दिन हो या प्रैक्टिस का, मैं हर दिन अपना पूरा योगदान दे रहा हूं.'

पृथ्वी शॉ ने गलतियों से सीख ली

पृथ्वी शॉ का करियर तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन फिर पटरी से उतर गया. इसे लेकर उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ सालों में जो उतार-चढ़ाव आए, मैंने उन्हें सम्मान और मुस्कान के साथ स्वीकार किया. जाहिर है, ये बातें मेरे दिमाग में रहती हैं कि मैं कब वापसी करूंगा. लेकिन इसका एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत करना और अपना 100 प्रतिशत देना. अगर आपने कुछ गलतियां की हैं, तो उनसे सीखना जरूरी है.'

ओपनिंग पोजीशन को लेकर क्या बोले पृथ्वी शॉ?

दिल्ली कैपिटल्स में ओपनिंग पोजीशन को लेकर भी पृथ्वी शॉ ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केएल राहुल के साथ कौन ओपन करता है, बस टीम को जीत मिलनी चाहिए. शॉ ने कहा 'मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा है. अगर केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, तो उनके साथ जो भी ओपन करे, उसका सीजन शानदार होना चाहिए. मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे ही ओपन करना है. जो भी ओपन करे, वह टीम को मैच जिताए.'

बढ़ते कॉम्पिटिशन को लेकर पृथ्वी शॉ ने बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि 'क्रिकेट ऐसा खेल है, जहां हर जगह प्रतिस्पर्धा होती है. चाहे आप रणजी ट्रॉफी खेलें, IPL खेलें, इंडिया या इंडिया A के लिए खेलें, हर जगह मुकाबला है. आज आप देख सकते हैं कि 10 ओपनर्स हैं, तो जाहिर है कि प्रतिस्पर्धा रहेगी.'

कैसा है पृथ्वी शॉ का क्रिकेट करियर?

पृथ्वी शॉ आईपीएल में 79 मैच खेलकर 1892 रन बना चुके हैं, जिनमें 14 फिफ्टी शामिल हैं. भारत के लिए 5 टेस्ट में 339 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 2 फिफ्टी शामिल हैं. 6 वनडे में 189 रन बनाए हैं. एकमात्र टी20 मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी.

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पृथ्वी शॉ उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें एक वक्त भारतीय क्रिकेट का 'छोटा पैकेट बड़ा धमाका' कहा गया, क्योंकि उन्होंने स्कूल क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक तूफानी बल्लेबाजी के दम पर रिकॉर्ड्स की बारिश की. उन्होंने 18 साल और 329 दिन की उम्र में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और अपने पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 134 रन बनाकर धमाका कर दिया था.

उस वक्त वह टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने थे. उन्होंने सिर्फ 99 गेंदों पर शतक पूरा किया था. सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी शॉ ने अपनी कप्तानी में भारत को 2018 का अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताया था. वह इस बार दिल्ली के लिए 75 लाख के बेस प्राइस में खेलने वाले हैं.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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