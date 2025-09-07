'वनडे मैच' में पहली बार बना 500 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 बल्लेबाजों ने चौक-छक्कों के तूफान से लिखा नया इतिहास
Advertisement
trendingNow12912636
Hindi Newsक्रिकेट

'वनडे मैच' में पहली बार बना 500 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 बल्लेबाजों ने चौक-छक्कों के तूफान से लिखा नया इतिहास

50 ओवर फॉर्मेट में खेले जाने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में आज तक किसी एक पारी में 500 रन का रिकॉर्ड टोटल नहीं बना है. वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है, जिन्होंने 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ एक मुकाबले में 498 रन का स्कोर खड़ा किया था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वनडे मैच' में पहली बार बना 500 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 बल्लेबाजों ने चौक-छक्कों के तूफान से लिखा नया इतिहास

50 ओवर फॉर्मेट में खेले जाने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में आज तक किसी एक पारी में 500 रन का रिकॉर्ड टोटल नहीं बना है. वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है, जिन्होंने 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ एक मुकाबले में 498 रन का स्कोर खड़ा किया था. हालांकि, एक बार ये कारनामा हो चुका है, जब 50 ओवर फॉर्मेट गेम में 500 रन का आंकड़ा छुआ गया. ये कारनामा 2022 में ही हुआ, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल मैच नहीं, बल्कि एक लिस्ट-ए मुकाबले के दौरान हुआ. दो भारतीय बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगाते हुए ऐतिहासिक 500 रनों का आंकड़ा छुआ.

'वनडे मैच' में 500 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, यह रिकॉर्ड 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेले गए एक मुकाबले में बना. भारत में आयोजित होने वाला यह घरेलू टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाता है. मुकाबला था ग्रुप-सी में मौजूद अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु की टीमों के बीच. पहले बैटिंग करते हुए तमिलनाडु ने 50 ओवर में सिर्फ दो विकेट के नुकसान पर 506 रन का विशालकाय स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ, जब 50 ओवर फॉर्मेट मैच में किसी भी टीम ने 500 रन का टोटल बनाया.

Add Zee News as a Preferred Source

लिस्ट-ए क्रिकेट (50 ओवर फॉर्मेट) में 5 सबसे बड़े टोटल

506 रन - तमिलनाडु vs अरुणाचल प्रदेश, 2022
498 रन - इंग्लैंड vs नीदरलैंड, 2022 (इंटरनेशनल मैच)
496 रन - सरे vs ग्लोकस, 2007
481 रन - इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 2018 (इंटरनेशनल मैच)
458 रन - इंडिया-ए vs लैक्स, 2018

दो भारतीय बल्लेबाजों में मचाई तबाही

इस मुकाबले में तमिलनाडु के ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन और नारायण जगदीसन का बल्ला खूब बोला. इन दोनों ने चौके-छक्कों की झड़ी लगाते हुए गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी. हालांकि , सुदर्शन 102 गेंदों में 154 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी इस पारी में 19 चौके और दो छक्के शामिल रहे. लेकिन जगदीसन का बल्ला नहीं रुका और उन्होंने रिकॉर्ड पारी खेलते हुए 277 रन ठोके. उनके अलावा बाबा अपराजित और बाबा इंद्रजीत ने नाबाद 31-31 रन बनाए. 25 चौके और 15 छक्कों के साथ खेली इस पारी से जगदीसन 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने रोहित शर्मा (264 रन vs श्रीलंका) और अली ब्राउन (268 रन vs ग्लैमॉर्गन) को पीछे छोड़ते हुए इस रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया.

435 रन से मिली थी जीत

पहाड़ टारगेट देने के बाद तमिलनाडु के गेंदबाजों ने अरुणाचल की टीम को महज 71 रन पर ढेर कर 435 रन से विशाल जीत दर्ज कर ली. मनिमरण सिद्धार्थ की घातक गेंदबाजी के आगे अरुणाचल का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर टिकने में कामयाब नहीं रहा और एक-एक करके टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई. मनिमरण सिद्धार्थ ने 5 विकेट लिए. उनके अलावा रघुपति सीलाम्बरासन और मोहम्मद मोहम्मद को दो-दो विकेट मिले. साई किशोर ने एक विकेट चटकाया.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं बने 500 रन

बता दें कि वनडे इंटरनेशनल में कभी भी 500 रन का कारनामा नहीं हुआ है. इंग्लैंड के नाम वनडे में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज है, जो उसने 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ बनाया था. इंग्लैंड ने फिल साल्ट (122), डेविड मलान (125) और जोस बटलर (162) के तूफानी शतकों से 50 ओवर में 498 रन टांग दिए थे. वनडे इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी इसी टीम के नाम है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में इंग्लैंड ने 481 रन 50 ओवर में बनाए थे.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े स्कोर

498 रन - इंग्लैंड vs नीदरलैंड, 2022 
498 रन - इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 2018 
498 रन - इंग्लैंड vs पाकिस्तान, 2016 
444 रन - श्रीलंका vs नीदरलैंड, 2006
439 रन - साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, 2015

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
;