Add Zee Business As A Preferred Source
App

तमीम इकबाल बने बांग्लादेश क्रिकेट के नए बॉस, 4 साल तक संभालेंगे अध्यक्ष की कुर्सी, हो गया बड़ा ऐलान

Bangladesh Cricket Board President: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नया बॉस मिल गया है. देश के पूर्व महान बल्लेबाज तमीम इकबाल आधिकारिक रूप से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं. तमीम अगले 4 सालों तक इस पद पर रहेंगे. इससे पहले वे बोर्ड की तदर्थ समिति के प्रमुख रह चुके हैं और अब बीसीबी में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:01 PM IST
तमीम इकबाल बने बांग्लादेश क्रिकेट के नए बॉस, 4 साल तक संभालेंगे अध्यक्ष की कुर्सी, हो गया बड़ा ऐलान
Image Credit: तमीम इकबाल बने बांग्लादेश क्रिकेट के नए बॉस

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
HTET पेंडिंग रिजल्ट वाले अभ्यर्थी 8-9 जून को करवा सकेंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
HTET Result2 min ago
2
Bengaluru5 min ago
3
cricket9 min ago
4
Taal Sequel26 min ago
5
AIR INDIA27 min ago