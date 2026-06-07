तमीम इकबाल बने बांग्लादेश क्रिकेट के नए बॉस, 4 साल तक संभालेंगे अध्यक्ष की कुर्सी, हो गया बड़ा ऐलान

Bangladesh Cricket Board President: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नया बॉस मिल गया है. देश के पूर्व महान बल्लेबाज तमीम इकबाल आधिकारिक रूप से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं. तमीम अगले 4 सालों तक इस पद पर रहेंगे. इससे पहले वे बोर्ड की तदर्थ समिति के प्रमुख रह चुके हैं और अब बीसीबी में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है. BCB के अधिकारी रबीद इमाम ने एएनआई को फोन पर बताया, "रविवार को हुए बीसीबी चुनावों के बाद हुई बोर्ड की बैठक में तमीम को निर्विरोध चुना गया. उन्होंने क्लब श्रेणी के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए. नवगठित बोर्ड ने फहीम सिन्हा को उपाध्यक्ष भी चुना है. हालांकि दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति की उम्मीद है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक केवल एक नाम की घोषणा की है. मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए चुनाव में तमीम ने क्लब श्रेणी के चुनाव में 73 वोट प्राप्त करके शीर्ष स्थान हासिल किया. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान सईद इब्राहिम अहमद और इसराफिल खोसरू से आगे रहे, जिन्हें 72-72 वोट मिले.
क्लब श्रेणी में कुल 16 उम्मीदवारों ने 12 सीटों के लिए चुनाव लड़ा. अमजद हुसैन, मेजर इमरोज, फैजुर रहमान और सैयद बोरहानुल हुसैन पप्पू चुनाव जीतने में असफल रहे। मेजर इमरोज को सबसे कम 20 वोट मिले, जबकि अमजद को 32 वोट मिले. जिला श्रेणी में, मतदान से पहले ही सात उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जिससे खुलना की दो और बरिशाल की एक सीट के लिए ही मतदान शेष रह गया. शफीकुल आलम, शांतनु इस्लाम और मिजानुर रहमान विजयी हुए.
पूर्व क्रिकेटर सिराजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर भी श्रेणी-3 के अंतर्गत संगठनों और विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र निदेशक के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए. रविवार को हुए मतदान में कुल 23 निदेशकों का चुनाव हुआ, शेष दो पदों पर राष्ट्रीय खेल परिषद का गठन होगा. परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद नव निर्वाचित 25 सदस्यीय बोर्ड की बैठक हुई और औपचारिक रूप से तमीम इकबाल को अध्यक्ष चुना गया. इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले तमीम ने अंतरिम आधार पर बोर्ड की देखरेख करने के बाद अब बीसीबी के स्थायी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली है.