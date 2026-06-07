तमीम इकबाल बने बांग्लादेश क्रिकेट के नए बॉस, 4 साल तक संभालेंगे अध्यक्ष की कुर्सी, हो गया बड़ा ऐलान

Bangladesh Cricket Board President: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नया बॉस मिल गया है. देश के पूर्व महान बल्लेबाज तमीम इकबाल आधिकारिक रूप से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं. तमीम अगले 4 सालों तक इस पद पर रहेंगे. इससे पहले वे बोर्ड की तदर्थ समिति के प्रमुख रह चुके हैं और अब बीसीबी में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है. BCB के अधिकारी रबीद इमाम ने एएनआई को फोन पर बताया, "रविवार को हुए बीसीबी चुनावों के बाद हुई बोर्ड की बैठक में तमीम को निर्विरोध चुना गया. उन्होंने क्लब श्रेणी के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए. नवगठित बोर्ड ने फहीम सिन्हा को उपाध्यक्ष भी चुना है. हालांकि दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति की उम्मीद है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक केवल एक नाम की घोषणा की है. मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए चुनाव में तमीम ने क्लब श्रेणी के चुनाव में 73 वोट प्राप्त करके शीर्ष स्थान हासिल किया. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान सईद इब्राहिम अहमद और इसराफिल खोसरू से आगे रहे, जिन्हें 72-72 वोट मिले.