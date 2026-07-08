ऐतिहासिक टेस्ट से पहले संन्यास का ऐलान....17 साल का सफर खत्म, भारत के खिलाफ विदाई मुकाबला खेलेगी ये दिग्गज

Tammy Beaumont Retirement: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 10 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा. इस विदाई मैच के साथ ही ब्यूमोंट के 17 साल के करियर पर पूर्णविराम लग जाएगा.
अपने संन्यास पर भावुक होते हुए 35 वर्षीय ब्यूमोंट ने कहा, 'लगभग 17 साल तक इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है. जब मैं छोटी थी, तब मुझे शायद ही पता था कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना भी एक विकल्प हो सकता है. यह सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से कितने लड़के और लड़कियां प्रेरित हुए हैं. हम हमेशा अगली पीढ़ी के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे और अब समय आ गया है कि मैं यह सम्मान अगली पीढ़ी को सौंप दूं. लॉर्ड्स में होने वाला यह टेस्ट मैच करियर को अलविदा कहने का सबसे सही मौका लगता है.'
ब्यूमोंट का हालिया सफर थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा. वे हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप (जहां फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया) की टीम का हिस्सा नहीं थीं. इससे पहले भी वे जनवरी 2022 से मार्च 2024 के बीच टी20 टीम से बाहर रही थीं. हालांकि, पिछली गर्मियों में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान उन्होंने सभी 5 टी20 मैच खेले थे. वे उस इंग्लिश टीम का भी हिस्सा थीं, जो 2025 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी.
नवंबर 2009 में डेब्यू करने वाली टैमी ब्यूमोंट का करियर बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा है. वो 2017 विश्व कप की हीरो रही थीं. उनके नाम अनोखा 'एशेज' रिकॉर्ड भी दर्ज है. टैमी ब्यूमोंट अपने दमदार फुटवर्क, स्पिन और पेस के खिलाफ बेहतरीन तकनीक के दम पर गेंदबाजों पर हावी होती थीं.
साल 2017 में जब इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमीं पर वनडे विश्व कप जीता था, तब ब्यूमोंट उस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी स्टार थीं. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 410 रन बनाए थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था.
साल 2023 में ट्रेंट ब्रिज में खेले गए विमेंस एशेज टेस्ट मैच में 208 रनों की जादुई पारी खेलकर वह टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली इंग्लैंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं.
ब्यूमोंट दुनिया की उन चुनिंदा पांच बल्लेबाजों (स्मृति मंधाना, बेथ मूनी, हीथर नाइट और लॉरा वोल्वार्ड्ट के साथ) में शामिल हैं, जिन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं.
टैमी ब्यूमोंट के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो वह शानदार रहा है. उन्होंने अपने करियर में 11 टेस्ट, 140 वनडे और 109 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 612 रन, वनडे में 4738 रन और टी20I में 1975 रन बनाए. उनके नाम कुल 14 सेंचुरी और 38 फिफ्टी दर्ज हैं.