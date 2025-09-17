181 गेंद में 366 रन... सहवाग से भी तेज तिहरा शतक, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का वर्ल्ड क्रिकेट में गूंजा नाम, ठोके 34 चौके और 26 छक्के

किसी भी बल्लेबाज के लिए तिहरा शतक बनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. दुनिया में बहुत कम ही क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी का कारनामा किया है. चाहे घरेलू क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम है. सहवाग ने सिर्फ 278 गेंदों साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में यह कारनामा किया था. हालांकि, एक भारतीय बल्लेबाज ने उनसे तेज तिहरा शतक ठोकने का कमाल किया. इस बल्लेबाज ने सिर्फ 147 गेंदों में 300 रन का आंकड़ा छू लिया.

इस बल्लेबाज ने ठोका सहवाग से भी तेज तिहरा शतक

दरअसल, यह कमाल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखने को मिला. भारत के एक विस्फोटक बल्लेबाज ने 2024 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज तिहरा शतक जड़कर इतिहास बना दिया था. इस बल्लेबाज ने सिर्फ 147 गेंदों में 300 रन का आंकड़ा छू लिया और दुनियाभर का बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास के फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरियन बन गए.

181 गेंदों में खेली 366 रन की पारी

दरअसल, 2024 में हैदराबाद के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक रणजी ट्रॉफी मैच में यह ऐतिहासिक पारी खेली थी. ओपनिंग करते हुए इस घातक बल्लेबाज ने 181 गेंदों में 366 रन जड़ दिए. इस दौरान 300 रन उन्होंने 147 गेंदों में पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने मार्को मराइस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2017-18 में खेले गए एक फर्स्ट क्लास मैच में 191 गेंदों में तिहरा शतक बनाया था.

सबसे तेज तिहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज (फर्स्ट क्लास क्रिकेट)

147 गेंद - तन्मय अग्रवाल, हैदराबाद vs अरुणाचल प्रदेश, नेक्सजेन क्रिकेट ग्राउंड, हैदराबाद 2023/24

191 गेंद - मार्को मराइस, बॉर्डर vs ईस्टर्न प्रोविंस, बफेलो पार्क, ईस्ट लंदन 2017/18

221 गेंद - चार्ल्स मैकार्टनी ऑस्ट्रेलियन्स vs नॉटिंघमशायर, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम 1921

230 गेंद - फ्रैंक वूली, एमसीसी vs तस्मानिया, तस्मानिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, होबार्ट 1911/12

234 गेंद - केन रदरफोर्ड, न्यूजीलैंडर्स vs डीबी क्लोज इलेवन, नॉर्थ मरीन रोड, स्कारबोरो 1986

लगाए 34 चौके और 26 छक्के

तन्मय अग्रवाल ने गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए चौके-छक्कों का अंबार लगाया. अपनी 366 रन की पारी के दौरान इस भारतीय ने 34 चौके और 26 छक्के ठोके. तन्मय ने तिहरा शतक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 183 मिनट (3 घंटे) लिए. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने कितने तूफानी अंदाज में बैटिंग की. मिनटों के हिसाब से वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरियन हैं. पहले नंबर पर डेनिस कॉम्प्टन हैं, जिन्होंने 1948-49 में हुए एक मैच में 181 मिनट में यह कमाल किया था.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरे शतक (मिनटों के हिसाब से)

181 मिनट - डेनिस कॉम्पटन, एमसीसी vs नॉर्थ ईस्टर्न ट्रांसवाल, विलोमूर पार्क मेन ओवल, बेनोनी 1948-49

183 मिनट - तन्मय अग्रवाल, हैदराबाद vs अरुणाचल प्रदेश, नेक्सजेन क्रिकेट ग्राउंड, हैदराबाद 2023-24

205 मिनट - फ्रैंक वॉली, एमसीसी vs तस्मानिया, तस्मानिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, होबार्ट 1911-12

205 मिनट - चार्ल्स मैकार्टनी, ऑस्ट्रेलियन्स vs नॉटिंघमशायर, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम 1921

213 मिनट - सर डॉन ब्रैडमैन, साउथ ऑस्ट्रेलिया vs तस्मानिया, एडिलेड ओवल 1935-36

रिकॉर्ड्स की लगा दी थी झड़ी

तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज तिहरा शतक ठोककर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी थी. अग्रवाल ने इस पारी के दौरान 119 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज डबल हंड्रेड है. उनसे आगे केवल शफीकुल्लाह शिनवारी ही हैं, जिन्होंने 2017-18 में असदाबाद में बूस्ट रीजन के खिलाफ काबुल रीजन की ओर से खेलते हुए 89 गेंदों में डबल सेंचुरी पूरी की थी. किसी भारतीय के लिए पिछला रिकॉर्ड रवि शास्त्री के नाम था, जिन्होंने 123 गेंदों में मुंबई (तब बॉम्बे) की ओर से बड़ौदा के खिलाफ 1984/85 में वानखेड़े स्टेडियम में डबल सेंचुरी बनाई थी.

तन्मय ने 366 रन बनाए, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से चौथा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. हैदराबाद के लिए यह मटूरी श्रीधर के साथ संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्कोर है, जिन्होंने 1994 में सिकंदराबाद के जिमखाना मैदान पर आंध्र के खिलाफ इतने ही रन बनाए थे. अग्रवाल ने पारी में 26 छक्के लगाए, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं. उन्होंने 2015 में ऑकलैंड के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ लगाए गए कोलिन मुनरो के 23 छक्कों के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया.