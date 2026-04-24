Advertisement
trendingNow13190960
Hindi Newsक्रिकेट310.52 का स्ट्राइक रेट, 16 मिनट में ठोका दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक, दुनिया के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

310.52 का स्ट्राइक रेट, 16 मिनट में ठोका दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक, दुनिया के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest T20I Fifty By Minutes: दुनिया के एक खूंखार बल्लेबाज के नाम मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 मिनट में अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. यह मिनटों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 24, 2026, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

310.52 का स्ट्राइक रेट, 16 मिनट में ठोका दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक, दुनिया के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest T20I Fifty By Minutes: दुनिया के एक खूंखार बल्लेबाज के नाम मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 मिनट में अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. यह मिनटों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है.

मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 मिनट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तंजानिया के विस्फोटक ऑलराउंडर कासिम नासोरो के नाम पर दर्ज है. कासिम नासोरो ने 6 नवंबर 2021 को कैमरून के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 16 मिनट में अर्धशतक जड़ दिया था. कासिम नासोरो ने 19 गेंदों पर 59 रनों की नाबाद पारी खेली थी. कासिम नासोरो का स्ट्राइक रेट इस दौरान 310.52 था.

3 छक्के और 6 चौके उड़ाए

कासिम नासोरो की पारी में 3 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. कैमरून के खिलाफ खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में तंजानिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 240/5 का स्कोर खड़ा किया. तंजानिया ने कैमरून को जीत के लिए 241 रनों का टारगेट दिया. जवाब में कैमरून की टीम 16.2 ओवर में 62 रन पर ऑलआउट हो गई. तंजानिया ने यह मैच 178 रन से जीता था.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ये खूंखार बल्लेबाज?

कासिम नासोरो, दार अस सलाम (तंजानिया) के रहने वाले हैं. कासिम नासोरो इंटरनेशनल क्रिकेट में तंजानिया के लिए खेलते हैं. कासिम नासोरो का जन्म 13 मई, 1988 को दार अस सलाम (तंजानिया) में हुआ था. कासिम नासोरो की उम्र 37 साल है. कासिम नासोरो, तंजानिया के एक ऑलराउंडर हैं. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. कासिम नासोरो ने तंजानिया के लिए 79 T20I मैचों में 913 रन बनाए हैं. इस दौरान कासिम नासोरो के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. कासिम नासोरो का T20I में हाईएस्ट स्कोर 60 रन रहा है. कासिम नासोरो ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 विकेट झटके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Kassim Nassoro

Trending news

पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Pawan Khera
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
West Bengal Election 2026
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
crime news
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा... PM ने हुगली किनारे बिताया समय; शेयर की तस्वीरें
West Bengal elections 2026
बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा... PM ने हुगली किनारे बिताया समय; शेयर की तस्वीरें
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?