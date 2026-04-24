310.52 का स्ट्राइक रेट, 16 मिनट में ठोका दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक, दुनिया के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest T20I Fifty By Minutes: दुनिया के एक खूंखार बल्लेबाज के नाम मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 मिनट में अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. यह मिनटों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है.
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Fastest T20I Fifty By Minutes: दुनिया के एक खूंखार बल्लेबाज के नाम मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 मिनट में अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. यह मिनटों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है.
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 मिनट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तंजानिया के विस्फोटक ऑलराउंडर कासिम नासोरो के नाम पर दर्ज है. कासिम नासोरो ने 6 नवंबर 2021 को कैमरून के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 16 मिनट में अर्धशतक जड़ दिया था. कासिम नासोरो ने 19 गेंदों पर 59 रनों की नाबाद पारी खेली थी. कासिम नासोरो का स्ट्राइक रेट इस दौरान 310.52 था.
कासिम नासोरो की पारी में 3 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. कैमरून के खिलाफ खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में तंजानिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 240/5 का स्कोर खड़ा किया. तंजानिया ने कैमरून को जीत के लिए 241 रनों का टारगेट दिया. जवाब में कैमरून की टीम 16.2 ओवर में 62 रन पर ऑलआउट हो गई. तंजानिया ने यह मैच 178 रन से जीता था.
कासिम नासोरो, दार अस सलाम (तंजानिया) के रहने वाले हैं. कासिम नासोरो इंटरनेशनल क्रिकेट में तंजानिया के लिए खेलते हैं. कासिम नासोरो का जन्म 13 मई, 1988 को दार अस सलाम (तंजानिया) में हुआ था. कासिम नासोरो की उम्र 37 साल है. कासिम नासोरो, तंजानिया के एक ऑलराउंडर हैं. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. कासिम नासोरो ने तंजानिया के लिए 79 T20I मैचों में 913 रन बनाए हैं. इस दौरान कासिम नासोरो के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. कासिम नासोरो का T20I में हाईएस्ट स्कोर 60 रन रहा है. कासिम नासोरो ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 विकेट झटके हैं.