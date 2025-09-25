बांग्लादेशी गेंदबाज ने एशिया कप के दौरान पूरा किया 'शतक', पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कारनामा

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 25 सितंबर को हुए एशिया कप के सुपर-4 मैच में तस्कीन अहमद ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. बांग्लादेश के लिए पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने चौथी ही गेंद पर साहिबजादा फरहान को चलता कर दिया. इस विकेट के साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक पूरा कर लिया.

तस्कीन अहमद ने लगाया विकेटों का शतक

साहिबजादा फरहान का विकेट तस्कीन अहमद के टी20 इंटरनेशनल करियर का 100वां शिकार था. इसके साथ ही वह बांग्लादेश के लिए इस फॉर्मेट में विकेटों की सेंचुरी पूरी करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए. अपने 82वें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अहमद ने यह उपलब्धि हासिल की. मुस्तफिजुर रहमान और शाकिब अल हसन इस मुकाम तक पहुंचाने वाले अन्य दो क्रिकेटर हैं. तस्कीन बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी हैं.

बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट

मुस्तफिजुर रहमान - 151

शाकिब अल हसन - 149

तस्कीन अहमद - 102

महेदी हसन - 63

शोरीफुल इस्लाम - 58

ऐसा रहा तस्कीन का मैच में प्रदर्शन

तस्कीन अहमद के इस मैच में प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने बांग्लादेश के लिए सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग की. तस्कीन ने चार ओवर की अपनी गेंदबाजी के दौरान 28 रन देकर तीन विकेट लिए. इस दौरान उनका 7 का रहा. तस्कीन को रिशाद होसैन (2 विकेट) और महेदी हसन (2 विकेट) का साथ मिला, जिससे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन पर ही रोक दिया. मुस्तफिजुर को एक सफलता मिली. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 31 रन बनाए. वहीं, मोहम्मद नवाज ने 25 रन की पारी खेली.