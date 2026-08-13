ऐसे कौन चिढ़ाता है यार... AUS vs BAN टेस्ट में गरमाया माहौल, 23 करोड़ी ग्रीन को आउट कर तस्कीन ने ये क्या कर दिया?

Australia vs Bangladesh Test: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन में सीरीज का पहला टेस्ट जारी है. कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन उम्मीद के विपरीत बांग्लादेश ने पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया. सिर्फ 129 रनों पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. इस बीच बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद का जश्न सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. उन्होंने आईपीएल में 23.20 करोड़ में बिकने वाले स्टार खिलाड़ी कैमरन ग्रीन को आउट कर मजेदार अंदाज में जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल है.
61 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने उतरे. दूसरे छोर पर अनुभवी स्टीव स्मिथ मौजूद थे और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी. ग्रीन ने आक्रामक रवैया अपनाया और एक छक्का भी जड़ा. जब ऐसा लगा कि वो बांग्लादेश के लिए खतरा बन सकते हैं, तब तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने उन्हें आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका दिया.
कैमरन ग्रीन को आउट करने के बाद तस्कीन अहमद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वो दोनों हाथ ऊपर कर... जीभ निकालकर अजीब तरह से जश्न मनाने लगे. ऐसा लगा मानो वो ग्रीन को चिढ़ा रहे हों. उनका ये अंदाज भले ही सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. तस्कीन ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर चिढ़ाया है, देखना दिलचस्प होगा कि कैमरन ग्रीन दूसरी पारी में इसका कैसे जवाब देते हैं.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेल रहे हसन महमूद ने कंगारुओं को ऐसा जख्म दिया है, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा. 26 वर्षीय तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस करते हुए पहली पारी में 6 विकेट चटका दिए. उन्होंने ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन को पवेलियन की रह दिखाई. हसन महमूद का ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा 'पंजा' ( फाइव विकेट हॉल) है. इससे पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे.
हसन महमूद की शानदार गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर ऑलआउट कर दिया. महमूद ने 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 71 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. महमूद के अलावा तस्कीन अहमद और एबादोत हुसैन ने भी प्रभावित करते हुए 2-2 विकेट चटकाए.