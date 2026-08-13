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ऐसे कौन चिढ़ाता है यार... AUS vs BAN टेस्ट में गरमाया माहौल, 23 करोड़ी ग्रीन को आउट कर तस्कीन ने ये क्या कर दिया?

AUS vs BAN Test: हसन महमूद के 6 विकेट की मदद से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट की पहली पारी में 198 रनों पर ऑलआउट कर दिया. कैमरन ग्रीन को आउट करने के बाद तस्कीन अहमद ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वो वायरल हो रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 13, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:47 AM IST
ऐसे कौन चिढ़ाता है यार... AUS vs BAN टेस्ट में गरमाया माहौल, 23 करोड़ी ग्रीन को आउट कर तस्कीन ने ये क्या कर दिया?
Image Credit: Taskin Ahmed Celebration after taking Cameron Green Wicket (Screengrab/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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