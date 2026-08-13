ऐसे कौन चिढ़ाता है यार... AUS vs BAN टेस्ट में गरमाया माहौल, 23 करोड़ी ग्रीन को आउट कर तस्कीन ने ये क्या कर दिया?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेल रहे हसन महमूद ने कंगारुओं को ऐसा जख्म दिया है, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा. 26 वर्षीय तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस करते हुए पहली पारी में 6 विकेट चटका दिए. उन्होंने ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन को पवेलियन की रह दिखाई. हसन महमूद का ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा 'पंजा' ( फाइव विकेट हॉल) है. इससे पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे.