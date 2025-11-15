IPL 2026 सीजन से पहले बड़े-बड़े धमाके... लखनऊ के हुए शमी, जडेजा की सैलरी घटी; दिल्ली में हुई राणा की एंट्री

Advertisement
TATA IPL 2026 Player Trade Updates: IPL 2026 सीजन से पहले सभी 10 टीमों के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली जारी है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम में अर्जुन तेंदुलकर और मोहम्मद शमी की एंट्री हुई है. वहीं, रवींद्र जडेजा अब चेन्नई सुपर किंग्स की जगह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि रवींद्र जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स के लिए दम दिखाएंगे.

Nov 15, 2025
IPL 2026 सीजन से पहले सभी 10 टीमों के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली जारी है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम में अर्जुन तेंदुलकर और मोहम्मद शमी की एंट्री हुई है. वहीं, रवींद्र जडेजा अब चेन्नई सुपर किंग्स की जगह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि रवींद्र जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स के लिए दम दिखाएंगे. राजस्थान रॉयल्स में आने के बाद हालांकि रवींद्र जडेजा की सैलरी घट गई है. चेन्नई सुपर किंग्स से जहां रवींद्र जडेजा को 18 करोड़ रुपये मिलते थे, वहीं अब उन्हें राजस्थान रॉयल्स से 4 करोड़ रुपये कम यानी 14 करोड़ रुपये मिलेंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि IPL 2026 सीजन से पहले किस खिलाड़ी को कौन सी टीम मिली है.

1. रवींद्र जडेजा

सीनियर ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा आगामी आईपीएल 2026 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 12 IPL सीजन खेल चुके रवींद्र जडेजा इस लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. रवींद्र जडेजा ने 254 IPL मैचों में 170 विकेट लेने के अलावा 3260 रन भी बनाए हैं. रवींद्र जडेजा को आगामी आईपीएल 2026 सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम 14 करोड़ रुपये की सैलरी देगी.

2. संजू सैमसन

राजस्थान रॉयल्स (RR) के पूर्व कप्तान और भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अब अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रतिनिधित्व करेंगे. IPL के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक संजू सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं. संजू सैमसन ने आईपीएल में 4704 रन बनाए हैं.

3. सैम करन

इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन 2.4 करोड़ रुपये की रकम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम में शामिल हो गए हैं. सैम करन ने 64 IPL मैचों में 59 विकेट लेने के अलावा 997 रन भी बनाए हैं.

4. मोहम्मद शमी

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से सफल ट्रेड के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलेंगे. आईपीएल 2026 सीजन से पहले मोहम्मद शमी 10 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस पर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में शामिल हुए हैं.

5. मयंक मार्कंडेय

लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से सफल ट्रेड के बाद मुंबई इंडियंस में वापस आएंगे. केकेआर ने मार्कंडेय को 30 लाख रुपये में खरीदा था. मयंक उसी फीस पर मुंबई इंडियंस में वापस आएंगे. मार्कंडेय ने अपना आईपीएल सफर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू किया और 2018, 2019 और 2022 में इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं.

6. अर्जुन तेंदुलकर

बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से ट्रांसफर होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में शामिल होंगे. अर्जुन अपनी मौजूदा 30 लाख रुपये की फीस पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते रहेंगे.

7. नीतीश राणा

बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा राजस्थान रॉयल्स (RR) से सफल ट्रेड के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलेंगे. वह अपनी मौजूदा 4.2 करोड़ रुपये की फीस पर बने रहेंगे, जिस पर RR ने TATA IPL 2025 सीजन से पहले नीलामी में बोली लगाई थी.

8. डोनोवन फरेरा

ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा दिल्ली कैपिटल्स (DC) से सफल ट्रेड के बाद अपनी पहली फ्रैंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (RR) में वापसी करेंगे. ट्रांसफर एग्रीमेंट के अनुसार, उनकी फीस 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

IPL 2026

