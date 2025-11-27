Advertisement
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:01 PM IST
दिल्ली कैपिटल्स की एक गलती और यूपी वॉरियर्स की हो गई चांदी, महंगा पड़ा ऑक्शन से पहले का फैसला

WPL 2026 Auction Delhi Capitals: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी दिल्ली में हुई. इस दौरान दुनिया भर के बड़े-बड़े खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने बोली लगाई. ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज कप्तान मेग लैनिंग के लिए टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. लैनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलती हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि उनके लिए टीमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगी. हालांकि, ऑक्शन के दौरान इसके उलट देखने को मिला.

यूपी ने लैनिंग के लिए खोला खजाना

लैनिंग के लिए यूपी वॉरियर्स ने 1.9 करोड़ रुपये की बोली लगाई. ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था और वह लीग में लगातार सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों में एक रही हैं. लैनिंग ने सिर्फ 27 मैचों में 950 से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने दिल्ली को पिछले 3 सीजन में दो बार फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन वह खिताब नहीं दिला पाईं. इस कारण फ्रेंचाइजी ने उन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया. यूपी वॉरियर्स उनकी दूसरी WPL टीम होगी. वह टीम की कप्तान बन सकती हैं.

ये भी पढ़ें: WPL 2026 Mega Auction: वर्ल्ड कप में 74.75 औसत और 299 रन.. WPL ऑक्शन में तूफानी बल्लेबाज अनसोल्ड, हर कोई हैरान

दिल्ली ने कर दी गलती?

ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली कैपिटल्स की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के लिए यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली. लैनिंग को आखिरकार यूपी ने 1.90 करोड़ रुपये में खरीद लिया. जिस तरह दिल्ली ने उनके लिए बोली लगाई, उससे ऐसा लगा कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज करके गलती कर दी थी. लैनिंग को पिछली बार दिल्ली ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस बार 1.80 रुपये तक की बोली टीम ने लगा दी. इसके बावजूद वह लैनिंग को नहीं खरीद पाई. ऑक्शन टेबल पर बैठे फ्रेंचाइजी के लोग उदास हो गए.

9 जनवरी को शुरू होगा टूर्नामेंट

9 जनवरी से 5 फरवरी तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा. नवी मुंबई और बड़ौदा को टूर्नामेंट का मेजबान शहर चुना गया है. पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम खिताब जीतने में सफल हुई थी. वह दो बार खिताब जीत चुकी है. अब देखना है कि मेग लैनिंग अगले सीजन में यूपी वॉरियर्स को चैंपियन बना पाती है या नहीं.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Delhi CapitalsWPL 2026

