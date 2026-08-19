टीम इंडिया का 'बैजबॉल' अंदाज, WTC में छक्कों के मामले में बनी नंबर-1, 7 साल में लगाया अंबार

WTC records: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक दौर था जब दोहरे शतक देखने को मिलते थे, लेकिन पूरी पारी बिना छक्कों के ही बीत जाती थी. मॉडर्न क्रिकेट में कोई अर्धशतक भी ठोकता है तो एक-दो छक्के देखने को मिल जाते हैं. यही वजह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में भारतीय टीम 500+ छक्कों का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बन चुकी है. इसमें विस्फोटक ऋषभ पंत का भी योगदान है, जिन्होंने 100 छक्कों का आंकड़ा पूरा किया है. वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.
टीम इंडिया ने करीब 66 मैचों में टीम इंडिया ने यह मुकाम हासिल किया है. भारतीय टीम से बैजबॉल अंदाज वाली इंग्लैंड भी पीछे है. इंग्लिश टीम 397 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य टीमें काफी पीछे हैं. यह आंकड़ा भारतीय बल्लेबाजी की बदलती सोच को साफ दर्शाता है। जहां पहले धैर्य और स्टैमिना पर जोर दिया जाता था, वहां अब पावर-हिटिंग और इंटेंट ने जगह बना ली है.
पंत ने महज 4,918 गेंदों में 100 छक्के पूरे कर लिए, जबकि गिलक्रिस्ट को 6,578 गेंदें लगी थीं. पंत ने सिर्फ 51 टेस्ट और 89 पारियों में यह कारनामा कर दिखाया. WTC में भी पंत दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं. नंबर-1 पर बेन स्टोक्स का नाम है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने कई मुश्किल हालातों में टीम को राहत दी है.
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टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की राह मुश्किल नजर आ रही है. भारत के लिए हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 165 रन की जीत के बाद भी टीम इंडिया प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर बनी हुई है. 2 टेस्ट की सीरीज के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज खेलेगी.