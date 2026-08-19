Add Zee Business As A Preferred Source
App

टीम इंडिया का 'बैजबॉल' अंदाज, WTC में छक्कों के मामले में बनी नंबर-1, 7 साल में लगाया अंबार

WTC Records: क्रिकेट में इन दिनों टेस्ट का दौर चल रहा है. टेस्ट क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो कई टूट रहे हैं. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 165 रन से जीत दर्ज की. भारतीय क्रिकेट पिछले कुछ सालों में ऐसा बदला है कि टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया छक्कों के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 19, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:47 PM IST
टीम इंडिया का 'बैजबॉल' अंदाज, WTC में छक्कों के मामले में बनी नंबर-1, 7 साल में लगाया अंबार

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
108 नहीं, 104 भी कमाल! उत्तराखंड में दूर दराज मरीजों को भी मिल रही स्वास्थ्य मदद
2
3
4
5