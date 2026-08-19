टीम इंडिया का 'बैजबॉल' अंदाज, WTC में छक्कों के मामले में बनी नंबर-1, 7 साल में लगाया अंबार

WTC records: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक दौर था जब दोहरे शतक देखने को मिलते थे, लेकिन पूरी पारी बिना छक्कों के ही बीत जाती थी. मॉडर्न क्रिकेट में कोई अर्धशतक भी ठोकता है तो एक-दो छक्के देखने को मिल जाते हैं. यही वजह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में भारतीय टीम 500+ छक्कों का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बन चुकी है. इसमें विस्फोटक ऋषभ पंत का भी योगदान है, जिन्होंने 100 छक्कों का आंकड़ा पूरा किया है. वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.