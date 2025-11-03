दिहाड़ी मजदूर हैं टीम इंडिया की इस क्रिकेटर के माता-पिता, अब बेटी बनी वर्ल्ड कप विनर, इतिहास रचकर लहरा दिया तिरंगा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में देर रात साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया. भारत ने 52 साल में पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. महिला क्रिकेट में वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 1973 में हुई थी. 52 साल में यह पहला मौका है, जब भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता है. बता दें कि असम में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले माता-पिता की एक बेटी भी भारत की इस वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा हैं.जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज उमा छेत्री की.

दिहाड़ी मजदूर हैं टीम इंडिया की इस क्रिकेटर के माता-पिता

उमा छेत्री भारत की 2025 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा हैं. 23 साल की इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ 2025 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में अपना वनडे डेब्यू किया था. उमा छेत्री ने इस मैच में विकेटकीपर का रोल निभाया था, हालांकि बल्लेबाजी में उन्हें मौका नहीं मिला. ऐसा इसलिए क्योंकि यह मैच बारिश के कारण धुल गया था. उमा छेत्री असम के काजीगरंगा नेशनल पार्क के पास स्थित छोटे से कस्बे बोकाखात की रहने वाली हैं. उमा छेत्री के माता-पिता दोनों ही यहां खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. उमा छेत्री के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है. अपने माता-पिता की मदद के लिए उमा छेत्री ने भी दूसरे के खेतों में काम किया है.

भाई ने चलाई रिक्शा

उमा छेत्री को क्रिकेटर बनाने में उनकी मां का भी बड़ा रोल रहा है. तीन साल की उम्र में उमा की मां ने उन्हें जन्मदिन पर एक प्लास्टिक का बैट तोहफे में दिया था. उमा छेत्री के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उनके भाई ने रिक्शा भी चलाया है. क्रिकेटर बनने के लिए उमा छेत्री को 10वीं के बाद पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी और आज वह भारत की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा हैं. उमा छेत्री ने एक छोटे से कस्बे की लड़की से लेकर एक वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर तय किया है. उमा छेत्री ने अपने त्याग और अटूट विश्वास से भारत में सभी को प्रेरित किया है.

16 किलोमीटर पैदल चलकर जाती थी ट्रेनिंग सेंटर

आठ साल की छोटी सी उम्र में उमा छेत्री रोज 16 किलोमीटर पैदल चलकर क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर जाती थीं. परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उमा छेत्री को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बनाने नहीं दिया. उमा छेत्री ने इन बाधाओं को अपने लिए एक सीढ़ी बना लिया. भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में उनकी जगह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है. उमा छेत्री असम की दूसरी महिला खिलाड़ी बनीं, जिन्होंने भारत के लिए वनडे खेला. 26 अक्टूबर 2025 को उन्हें उपकप्तान स्मृति मंधाना ने डेब्यू कैप दी थी.

भारत की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहीं

वनडे डेब्यू से पहले उमा छेत्री ने भारत के लिए सात T20I मैच खेले थे. उमा छेत्री ने अपना आखिरी T20I मैच दिसंबर 2024 को वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी मैदान पर खेला था. उमा छेत्री साल 2023 में हांग्जो में हुए एशियन गेम्स में भारत की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थीं. इसी साल की शुरुआत में उन्होंने एसीसी महिला टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में भारत A का प्रतिनिधित्व भी किया था. उमा छेत्री ने साल 2023 में यूपी वॉरियर्स के लिए महिला प्रीमियर लीग में डेब्यू किया था.