IND vs NAM: हार्दिक का हाहाकर, ईशान का बेबाक अंदाज.. टीम इंडिया की दूसरी जीत, अब पाकिस्तान पर गिरेगी गाज

Hindi Newsक्रिकेटIND vs NAM: हार्दिक का हाहाकर, ईशान का बेबाक अंदाज.. टीम इंडिया की दूसरी जीत, अब पाकिस्तान पर गिरेगी गाज

IND vs NAM T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. मुकाबला दिल्ली के फैंस के लिए पैसा वसूल रहा क्योंकि भारत ने बल्लेबाजी के शुरुआती 10 ओवर रोमांच से भरपूर रहे. भारत ने बोर्ड पर 206 रन लगाए और 93 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:38 PM IST
IND vs NAM
IND vs NAM T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. मुकाबला दिल्ली के फैंस के लिए पैसा वसूल रहा क्योंकि भारत ने बल्लेबाजी के शुरुआती 10 ओवर रोमांच से भरपूर रहे. भारत ने बोर्ड पर 206 रन लगाए और 93 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. भारतीय टीम इस मैच में 2 बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी. संजू सैमसन को मौका मिला लेकिन मौके पर चौका लगाने में फिर कामयाब नहीं हुए. अभिषेक शर्मा की तबियत खराब होने के चलते उन्हें आराम दिया गया.

टॉस हारा भारत

टीम इंडिया इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. ओपनर ईशान किशन और संजू सैमसन ने धांसू शुरुआत की लेकिन सैमसन 8 गेंद में 22 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. तिलक वर्मा 25 और सूर्या 12 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद हार्दिक पांड्या शो का फैंस ने लुत्फ उठाया. एक छोर से ईशान किशन ने महज 24 गेंद में 61 रन की पारी खेली जिसमें 5 छक्के और 6 चौके देखने को मिले. दूसरी तरफ हार्दिक ने भी फिफ्टी ठोकी. 

भारत ने बनाए 206 रन

हार्दिक और ईशान किशन की बदौलत टीम इंडिया ने बोर्ड पर 206 रन लगा दिए थे. शुरुआती के 10 ओवर बाद 112 रन बने और आंकड़ा 250 तक नजर आ रहा था. लेकिन लास्ट के 10 ओवर में भारतीय टीम महज 89 रन ही बना सकी. नामीबिया की तरफ से कप्तान इरास्मस ने 4 विकेट अपने नाम किए. स्मिट, चिकोंगो और बर्नार्ड शोल्ट्ज ने 1-1 विकेट लिया. 

बॉलिंग में छाए चक्रवर्ती

भारत की तरफ से बॉलिंग में स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट झटके जबकि 2-2 विकेट हार्दिक और अक्षर पटेल ने अपने ना किए. अर्शदीप, शिवम दुबे और बुमराह ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. नामीबिया की टीम महज 116 रन पर ही ढेर हो गई. अब अगला मुकाबला भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को कोलंबों में खेलेगी जिसपर सभी की नजरें होंगी.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

