3 सबसे बड़ी गलतियां... जिसने इंग्लैंड में कर दिया बेड़ागर्क, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी टीम इंडिया

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम मैनजेमेंट ने अच्छे तेज गेंदबाजों का सेलेक्शन नहीं किया. मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया के लिए बेहद घातक गेंदबाजी करते, लेकिन उन्हें भारत की T20I टीम में नहीं चुना गया. भुवनेश्वर कुमार भले ही भारत के नए T20I सेटअप का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन IPL 2026 के अच्छे प्रदर्शन और इंग्लैंड में बेहतरीन गेंदबाजी रिकॉर्ड के कारण उन्हें मौका दिया जा सकता था. मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड जैसी अहम सीरीज में आराम देना भी भारतीय टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ब्लंडर था. भारत के मेन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 5 मुकाबलों में सिर्फ 4 विकेट ही निकाल सके और उनका इकोनॉमी 9.47 का रहा. ऐसा ही कुछ हाल हर्षित राणा का भी रहा, जिन्होंने 10 की इकोनॉमी से रन देने के बाद महज 3 विकेट निकाले. प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ एक ही विकेट चटका सके और उनका इकोनॉमी भी 9 के ऊपर का रहा. युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने भी 10.72 की इकोनॉमी से रन खर्च किए.