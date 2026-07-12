3 सबसे बड़ी गलतियां... जिसने इंग्लैंड में कर दिया बेड़ागर्क, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी टीम इंडिया

टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-0 से हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम ने 3 ऐसी गलतियां की है, जिसने बेड़ागर्क कर दिया. अब जिंदगी में कभी भी टीम इंडिया ऐसी गलतियां करने से पहले 100 बार सोचेगी. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल रहा. अभिषेक शर्मा ने शुरुआत दो टी20 में रन बनाए, लेकिन अगले तीन मुकाबलों में उनका बल्ला खामोश रहा.
संजू सैमसन रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए, तो वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में मिले 3 मौकों को भुनाने में पूरी तरह से नाकाम रहे. टॉप ऑर्डर की नाकामी का असर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर साफतौर पर नजर आया. टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर इस टी20 सीरीज में पूरी तरह से खोखला नजर आया. ईशान किशन सीरीज के आखिरी टी20 मैच को छोड़कर बाकी 4 मुकाबलों में रनों के लिए जूझते दिखाई दिए. यही हाल तिलक वर्मा का रहा. खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपने नाम के अनुरूप निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके. आइए एक नजर डालते हैं, इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की 3 बड़ी गलतियों पर-
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को भारतीय T20I टीम की कमान सौंपी थी. BCCI और भारतीय टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने अपने बेस्ट कप्तान को अचानक हटाकर संतुलन खराब कर दिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में बेहद साधारण नजर आई. गेंदबाजों के फेरबदल के साथ-साथ फील्डिंग सेटअप में श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल नजर आए. कप्तानी का दबाव श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर भी कुछ हद तक दिखाई दिया. इसके साथ ही वह हेड कोच गौतम गंभीर संग मिलकर सही टीम कॉम्बिनेशन खिलाने में भी नाकाम रहे.
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम को बैटिंग ऑर्डर से लगातार छेड़छाड़ करना महंगा पड़ा. तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया गया. तीसरे T20I में तो तिलक वर्मा और शिवम दुबे से ऊपर बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल तक को भेजा गया. अक्षर पटेल की भी एक पोजीशन फिक्स नजर नहीं आई. अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए 3.80 की घटिया औसत से केवल 19 रन ही बनाए है. गेंदबाजी में भी अक्षर पटेल का हार बुरा रहा है. अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज की 4 पारियों में सिर्फ 2 विकेट झटके. हद तो तब हो गई, जब इस क्रिकेटर ने 156 रन लुटा दिए.
इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम मैनजेमेंट ने अच्छे तेज गेंदबाजों का सेलेक्शन नहीं किया. मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया के लिए बेहद घातक गेंदबाजी करते, लेकिन उन्हें भारत की T20I टीम में नहीं चुना गया. भुवनेश्वर कुमार भले ही भारत के नए T20I सेटअप का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन IPL 2026 के अच्छे प्रदर्शन और इंग्लैंड में बेहतरीन गेंदबाजी रिकॉर्ड के कारण उन्हें मौका दिया जा सकता था. मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड जैसी अहम सीरीज में आराम देना भी भारतीय टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ब्लंडर था. भारत के मेन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 5 मुकाबलों में सिर्फ 4 विकेट ही निकाल सके और उनका इकोनॉमी 9.47 का रहा. ऐसा ही कुछ हाल हर्षित राणा का भी रहा, जिन्होंने 10 की इकोनॉमी से रन देने के बाद महज 3 विकेट निकाले. प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ एक ही विकेट चटका सके और उनका इकोनॉमी भी 9 के ऊपर का रहा. युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने भी 10.72 की इकोनॉमी से रन खर्च किए.