रिंकू सिंह ही नहीं.. तिलक वर्मा भी हो जाएंगे प्लेइंग-11 से बाहर? 3 बदलाव के साथ उतरेगी टीम इंडिया

India Playing XI IND vs ZIM: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का कैंप छोड़कर फैमिली इरजेंसी के चलते घर चले गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत बेहद गंभीर है. भारतीय टीम को 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलना है जिसमें रिंकी सिंह की वापसी पर संशय बना हुआ है. रिंकू सिंह के साथ और भी बदलाव प्लेइंग-XI में देखने को मिल सकते हैं. टीम इंडिया 3 बदलाव के साथ सुपर-8 का अभियान आगे बढ़ाएगी.

रिंकू सिंह को कौन करेगा रिप्लेस?

सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रिंकू सिंह की जगह किसे मौका मिलेगा. रिंकू सिंह की जगह कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर संजू सैमसन की वापसी कराने के फिराक में होंगे. सैमसन को खराब फॉर्म के चलते ड्रॉप किया गया था. एक मुकबाले में उन्हें अभिषेक शर्मा की तबियत खराब होने के चलते मौका मिला लेकिन कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए. इस मुकाबले में उन्होंने 8 गेंद में 22 रन बनाए थे. इसके अलावा भी 2 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

तिलक भी होंगे ड्रॉप?

टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक बल्ले से फ्लॉप चल रहे तिलक वर्मा को भी ड्रॉप किया जा सकता है. तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरते हैं, लेकिन अगर उन्हें ड्रॉप किया जाएगा तो इस स्पॉट पर ईशान किशन बैटिंग करने आएंगे. इसके बाद सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे उतरेंगे. इसके अलावा एक और खिलाड़ी को ड्रॉप किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये होगा तीसरा बदलाव

इन दोनों एक अलावा एक बदलाव वाशिंगटन सुंदर का होगा जिनके स्थान पर अक्षर पटेल की वापसी होगी. अक्षर पटेल पिछले मैच में ड्रॉप हो गए थे, जिसके चलते मैनेजमेंट को जमकर ट्रोल किया गया था. वाशिंगटन सुंदर बल्ले और गेंद दोनों से फ्लॉप नजर आए थे. अक्षर पटेल टीम के लिए बेहद अहम हैं क्योंकि उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में 47 रन की बहुमूल्य पारी खेली थी. इसके अलावा कुलदीप यादव को भी चेन्नई की स्पिन पिच के मुताबिक मौका मिल सकता है.

ये भी पढ़ें.. 'हार्दिक पांड्या में क्षमता', जिम्बाब्वे से भिड़ंत के पहले महान स्पिनर ने दिया तोड़

भारत की संभावित प्लेइंग-XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.