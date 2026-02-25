रिंकू सिंह ही नहीं.. तिलक वर्मा भी हो जाएंगे प्लेइंग-11 से बाहर? 3 बदलाव के साथ उतरेगी टीम इंडिया

Advertisement
India Playing XI IND vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत हार से हुई. साउथ अफ्रीका से 76 रन की हार के बाद प्लेइंग-11 पर जमकर सवाल उठाए गए. अब भारतीय टीम 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत की उम्मीद लेकर उतरेगी. इस मैच में प्लेइंग-XI में तीन बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:23 PM IST
India Playing XI IND vs ZIM: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का कैंप छोड़कर फैमिली इरजेंसी के चलते घर चले गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत बेहद गंभीर है. भारतीय टीम को 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलना है जिसमें रिंकी सिंह की वापसी पर संशय बना हुआ है. रिंकू सिंह के साथ और भी बदलाव प्लेइंग-XI में देखने को मिल सकते हैं. टीम इंडिया 3 बदलाव के साथ सुपर-8 का अभियान आगे बढ़ाएगी. 

रिंकू सिंह को कौन करेगा रिप्लेस?

सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रिंकू सिंह की जगह किसे मौका मिलेगा. रिंकू सिंह की जगह कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर संजू सैमसन की वापसी कराने के फिराक में होंगे. सैमसन को खराब फॉर्म के चलते ड्रॉप किया गया था. एक मुकबाले में उन्हें अभिषेक शर्मा की तबियत खराब होने के चलते मौका मिला लेकिन कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए. इस मुकाबले में उन्होंने 8 गेंद में 22 रन बनाए थे. इसके अलावा भी 2 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

तिलक भी होंगे ड्रॉप? 

टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक बल्ले से फ्लॉप चल रहे तिलक वर्मा को भी ड्रॉप किया जा सकता है. तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरते हैं, लेकिन अगर उन्हें ड्रॉप किया जाएगा तो इस स्पॉट पर ईशान किशन बैटिंग करने आएंगे. इसके बाद सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे उतरेंगे. इसके अलावा एक और खिलाड़ी को ड्रॉप किया जा सकता है.

ये होगा तीसरा बदलाव

इन दोनों एक अलावा एक बदलाव वाशिंगटन सुंदर का होगा जिनके स्थान पर अक्षर पटेल की वापसी होगी. अक्षर पटेल पिछले मैच में ड्रॉप हो गए थे, जिसके चलते मैनेजमेंट को जमकर ट्रोल किया गया था. वाशिंगटन सुंदर बल्ले और गेंद दोनों से फ्लॉप नजर आए थे. अक्षर पटेल टीम के लिए बेहद अहम हैं क्योंकि उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में 47 रन की बहुमूल्य पारी खेली थी. इसके अलावा कुलदीप यादव को भी चेन्नई की स्पिन पिच के मुताबिक मौका मिल सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग-XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल,  वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह,  जसप्रीत बुमराह.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

ICC T20 World Cup 2026

