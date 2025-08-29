वनडे और T20I में कभी नहीं जड़ पाए छक्का, ये हैं टीम इंडिया के 3 सबसे बदनसीब क्रिकेटर
Advertisement
trendingNow12901072
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे और T20I में कभी नहीं जड़ पाए छक्का, ये हैं टीम इंडिया के 3 सबसे बदनसीब क्रिकेटर

भारत के 3 दिग्गज क्रिकेटर ऐसे हैं जो वनडे और टी20 इंटरनेशनल में कभी छक्का नहीं जड़ पाए हैं. भारतीय क्रिकेट सर्किट में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. अगर कोई ये कहे कि टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जो आजतक वनडे और टी20 क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं लगा पाए, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा. आइए एक नजर डालते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से ऐसे 3 स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो आजतक टी20 और वनडे क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं जड़ पाए.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे और T20I में कभी नहीं जड़ पाए छक्का, ये हैं टीम इंडिया के 3 सबसे बदनसीब क्रिकेटर

भारत के 3 दिग्गज क्रिकेटर ऐसे हैं जो वनडे और टी20 इंटरनेशनल में कभी छक्का नहीं जड़ पाए हैं. भारतीय क्रिकेट सर्किट में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. अगर कोई ये कहे कि टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जो आजतक वनडे और टी20 क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं लगा पाए, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा. आइए एक नजर डालते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से ऐसे 3 स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो आजतक टी20 और वनडे क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं जड़ पाए.

1. कुलदीप यादव

टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट तीनों ही फॉर्मेट्स में खेलते हैं. टेस्ट क्रिकेट से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत करने वाले कुलदीप यादव ने वनडे और टी20 में अभी तक एक भी छक्का नहीं जड़ा है. कुलदीप यादव ने वनडे में 113 और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 40 मैच खेले हैं. कुलदीप यादव ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक एक भी छक्का नहीं लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए साल 2016 में वनडे क्रिकेट से डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक चहल को जितनी भी गेंद बल्लेबाजी के लिए मिली है, वे छक्का नहीं जड़ पाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अब तक 13 गेंद खेली है तथा वनडे में 141 गेंद का सामना किया है लेकिन उनके बल्ले से छक्का आने का इंतजार अभी भी है. एक और खास बात यह है कि चहल ने लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 3 छक्के लगाए हैं. उनके बल्ले से छक्का आने पर साथी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूप में झूमने वाले हैं. वनडे और टी20 मिलकर उन्होंने कुल 152 मैच खेले हैं, टेस्ट में अभी तक मौका नहीं मिला. युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच अगस्त 2023 में खेला था और फिलहाल वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं.

3. ईशांत शर्मा

ईशांत शर्मा ने भारत के लिए अब तक टी20 इंटरनेशनल और वनडे क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं लगाया है. ईशांत शर्मा फिलहाल भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट से भारत के लिए 2007 में डेब्यू करने वाले ईशांत शर्मा ने भी अभी तक सबसे लंबे प्रारूप में एक बार छक्का लगाया है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2568 गेंद अभी तक खेली हैं. टेस्ट में उनके नाम एक अर्धशतक भी है. तीनों प्रारूप मिलाकर उन्होंने कुल 199 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. ईशांत शर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2021 में खेला था और फिलहाल वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
;