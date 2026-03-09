Advertisement
टीम इंडिया के 3 धाकड़ खिलाड़ी... जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में जीता 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट', पहले नंबर वाले ने 2-2 बार किया कमाल

भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 09, 2026, 11:26 PM IST
भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया था. बता दें कि संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 5 पारियों में 80.25 की औसत के साथ 321 रन बनाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के खिताब से नवाजा गया. इसी के साथ संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में यह पुरस्कार जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. आइए, इस अवॉर्ड को जीतने वाले 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं.

1. विराट कोहली

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 और 2016 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब अपने नाम किया था. वह इकलौते ऐसे भारतीय हैं, जिन्होंने दो बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है. विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप 2014 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 106.33 की औसत के साथ 319 रन बनाए. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 10 छक्के और 24 चौके निकले. इसके बाद साल 2016 में भी विराट कोहली ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया. विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में कुल 5 मैच खेले, जिसमें 136.50 की औसत के साथ 273 रन बनाए. वह उस संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे थे.

2. जसप्रीत बुमराह

भारत ने जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया. उस एडिशन में जसप्रीत बुमराह ने 8 मुकाबले खेलते हुए कुल 29.4 ओवर गेंदबाजी की. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 124 रन देकर 15 विकेट हासिल किए. हालांकि, अर्शदीप सिंह 17 विकेट लेकर उस एडिशन में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में बुमराह से एक पायदान ऊपर थे, लेकिन डेथ ओवर्स में शानदार प्रदर्शन के साथ बुमराह ने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम किया.

3. संजू सैमसन

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआती दो पारियों में 22 रन और 24 रन ही बना सके थे. कुछ दिग्गज प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पर ही सवाल खड़े करने लगे थे, लेकिन इसके बाद सैमसन ने खुद को साबित किया. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्णायक सुपर-8 मैच में 97 रन की नाबाद पारी खेली, जिसने भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया. नॉकआउट मैच में सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में एक बार फिर फॉर्म में नजर आए, जहां 89 रन बनाकर जीत के हीरो बने. इस पूरे एडिशन में संजू ने 5 मैच खेले, जिसमें 80.25 की औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए 321 रन बनाए. वह सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर रहे.

