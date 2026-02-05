Advertisement
3 गेंदबाज... जो भारत को जिता देंगे टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, इनके सामने बल्लेबाजों के कांप जाएंगे पांव!

3 गेंदबाज... जो भारत को जिता देंगे टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, इनके सामने बल्लेबाजों के कांप जाएंगे पांव!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की धरती पर खेला जाएगा. भारत के पास 3 ऐसे घातक गेंदबाज हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे. ये तीनों ही गेंदबाज विरोधी टीमों को तहस-नहस कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत के ऐसे 3 गेंदबाजों पर, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 05, 2026, 09:29 AM IST
3 गेंदबाज... जो भारत को जिता देंगे टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, इनके सामने बल्लेबाजों के कांप जाएंगे पांव!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की धरती पर खेला जाएगा. भारत के पास 3 ऐसे घातक गेंदबाज हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे. ये तीनों ही गेंदबाज विरोधी टीमों को तहस-नहस कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत के ऐसे 3 गेंदबाजों पर, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर सकते हैं.

1. वरुण चक्रवर्ती

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए काल बनेंगे. वरुण चक्रवर्ती का टी20 क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड है. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 7 तरह से गेंद फेंक सकते हैं. इनमें ऑफब्रेक, लेगब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉपस्पिन, पैर की उंगलियों पर यॉर्कर शामिल है. वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए 36 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 15.69 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 59 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में वरुण चक्रवर्ती 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. वरुण चक्रवर्ती टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाल गेंदबाज बन सकते हैं.

2. कुलदीप यादव

चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन सकते हैं. कुलदीप यादव के घातक स्पिन वैरिएशन्स बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली है. कुलदीप यादव का टी20 फॉर्मेट में धांसू रिकॉर्ड है. कुलदीप यादव ने भारत के लिए 53 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 13.74 की शानदार गेंदबाजी औसत से 94 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. कुलदीप यादव पावर-प्ले और बीच के ओवरों में बेहद खतरनाक साबित होते हैं.

3. जसप्रीत बुमराह

दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.82 की गेंदबाजी औसत से 107 विकेट झटके हैं. जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट रहा है. जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन सकते हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

T20 World Cup 2026

