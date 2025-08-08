भारत को एशिया कप की ट्रॉफी जिता देंगे ये 3 खिलाड़ी! हार के जबड़े से जीत छीनने में माहिर

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अकेले दम पर टीम इंडिया को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जिता सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं-

1. मोहम्मद सिराज

भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी कहर मचाती गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जिता सकते हैं. हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी का ट्रेलर दिखाते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया था. मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कुल 23 विकेट झटके थे. मोहम्मद सिराज अपनी इसी फॉर्म में एशिया कप 2025 में भी जारी रखेंगे. मोहम्मद सिराज खतरनाक यॉर्कर मारने में माहिर हैं. अपनी इसी ताकत की वजह से मोहम्मद सिराज एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे.

2. हार्दिक पांड्या

एशिया कप 2025 में हार्दिक पांड्या भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. एशिया कप 2025 में हार्दिक पांड्या बड़ी भूमिका निभाएंगे. जब भी आप कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो आपको हमेशा ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो दबंग हो और हार्दिक पांड्या में वह क्वालिटी है. हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही अव्वल हैं. हार्दिक अपने बल्ले के साथ ज्यादा भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब-जब इंडिया को तेज रनों की दरकार होती है, तो उस दौरान हार्दिक विस्फोटक प्रदर्शन करते हैं. वह गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं. हार्दिक पांड्या हर मुश्किल हालात में भारत के लिए विकेट निकालने में भी माहिर हैं. हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 1812 रन बनाने के अलावा 94 विकेट भी झटके हैं.

3. सूर्यकुमार यादव

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 में बल्ले से अपना रौद्र रूप दिखा सकते हैं. सूर्यकुमार यादव को आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद है और वह विरोधी टीम के गेंदबाजों का मार मारकर बुरा हाल कर सकते हैं. सूर्यकुमार यादव को 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है. सूर्यकुमार यादव के पास पारी को संभालने और साथ ही मैच फिनिश करने की दोहरी काबिलियत है. सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. सूर्यकुमार यादव मैदान के चारों तरफ एक से बढ़कर एक शॉट्स खेलकर रन बटोरने की कला जानते हैं, इसलिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी उन्हें बहुत रास आएगी.