एशिया कप 2025: ये 3 गेंदबाज बनेंगे भारत के ब्रह्मास्त्र, रनों की भीख मांगते नजर आएंगे बल्लेबाज!

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है. यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) देश में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 का मेजबान भारत है. हालांकि पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में करेगा. बता दें कि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत के पास 3 ऐसे घातक गेंदबाज हैं, जो एशिया कप 2025 में उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे. ये तीनों ही गेंदबाज विरोधी टीमों को तहस-नहस कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत के ऐसे 3 गेंदबाजों पर, जो एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर सकते हैं.

1. वरुण चक्रवर्ती

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एशिया कप 2025 में भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए काल बनेंगे. वरुण चक्रवर्ती का टी20 क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड है. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 7 तरह से गेंद फेंक सकते हैं. इनमें ऑफब्रेक, लेगब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉपस्पिन, पैर की उंगलियों पर यॉर्कर शामिल है. वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए 18 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 14.58 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 33 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में वरुण चक्रवर्ती 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. वरुण चक्रवर्ती एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाल गेंदबाज बन सकते हैं.

2. कुलदीप यादव

चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाल गेंदबाज बन सकते हैं. कुलदीप यादव के घातक स्पिन वैरिएशन्स बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली है. कुलदीप यादव का टी20 फॉर्मेट में धांसू रिकॉर्ड है. कुलदीप यादव ने भारत के लिए 40 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 14.07 की शानदार गेंदबाजी औसत से 69 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. कुलदीप यादव पावर-प्ले और बीच के ओवरों में बेहद खतरनाक साबित होते हैं.

3. अर्शदीप सिंह

भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एशिया कप 2025 में भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए 63 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.30 की गेंदबाजी औसत से 99 विकेट झटके हैं. अर्शदीप सिंह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 9 रन देकर 4 विकेट रहा है. अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल मैचों में 'विकेटों का शतक' पूरा करने से महज एक विकेट दूर हैं. अर्शदीप सिंह इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे. भारत का कोई भी गेंदबाज अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है. अर्शदीप सिंह ने 7 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.