दुनिया का सबसे बड़ा बैडलक... भारत के 3 ओपनर जो टेस्ट करियर में कभी भी नहीं ठोक पाए शतक

Team India: भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर ओपनिंग बल्लेबाज शुमार हुए, जिन्होंने रनों और शतकों की झड़ी लगाई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ बदकिस्मत ओपनर ऐसे भी रहे हैं, जो अपने करियर में कभी भी एक टेस्ट शतक भी नहीं लगा पाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 21, 2025, 02:49 PM IST
भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर ओपनिंग बल्लेबाज शुमार हुए, जिन्होंने रनों और शतकों की झड़ी लगाई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ बदकिस्मत ओपनर ऐसे भी रहे हैं, जो अपने करियर में कभी भी एक टेस्ट शतक भी नहीं लगा पाए हैं. इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे भी कुछ 3 धुरंधर ओपनिंग बल्लेबाजों पर:  

1. अभिनव मुकुंद

अभिनव मुकुंद ने साल 2011 में बतौर ओपनर भारतीय टीम में जगह बनाई थी. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कहीं जाकर अभिनव मुकुंद को भारतीय टीम के लिए टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था. हालांकि अभिनव मुकुंद अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके. अभिनव मुकुंद ने भारतीय टीम के लिए केवल 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 320 रन बनाए और कोई भी शतक नहीं जड़ा. आपको बता दें कि वह कभी वनडे और टी20 टीम में भी जगह नहीं बना सके. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बतौर ओपनर मौका मिलने के बाद कोई फायदा नहीं उठाया. टेस्ट मैचों में उनका सर्वोत्तम स्कोर 81 रन रहा है. यही वजह है कि मुकुंद कभी चयनकर्ताओं को नहीं लुभा पाए. जिस कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा.

2. आकाश चोपड़ा  

आकाश चोपड़ा भी बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए कभी एक भी शतक नहीं लगा पाए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2003 में डेब्यू करने वाले आकाश चोपड़ा ओपनर के तौर पर शतक नहीं बना पाए थे. आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम के लिए केवल एक ही साल टेस्ट क्रिकेट खेला था, जिसमें उन्होंने 10 मैचों में 437 रन बनाए थे. लेकिन वह एक भी शतक नहीं लगा सके. आकाश चोपड़ा ने टेस्ट मैचों में दो अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 60 रन रहा है. खराब प्रदर्शन के कारण आकाश चोपड़ा को भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा, जिस कारण उनका करियर भी खत्म हो गया.

3. अजय जडेजा

अजय जडेजा भी ऐसे ही क्रिकेटरों में शामिल थे, जिन्होंने बतौर ओपनर अपने टेस्ट करियर में कभी भी शतक नहीं बनाया था. हालांकि उन्होंने वनडे मैचों में 6 शतक जड़े हैं. अजय जडेजा ने साल 1992 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था और पूरे टेस्ट करियर में उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन वह एक भी टेस्ट शतक बनाने में नाकाम रहे हैं. अजय जडेजा शतक के करीब तो पहुंचे थे, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए. अजय जडेजा का टेस्ट करियर में सर्वाधिक स्कोर 96 रन रहा है. अजय जडेजा ने टेस्ट करियर में 4 अर्धशतक जड़ते हुए 576 रन बनाए थे. 

About the Author
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Team India

