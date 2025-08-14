Asia Cup 2025 में पानी पिलाते नजर आएंगे ये 3 खिलाड़ी, एक भी मैच में नहीं मिलेगा मौका!

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. एशिया कप 2025 में भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत को एशिया कप 2025 जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के 3 बदकिस्मत खिलाड़ी ऐसे हैं, जो एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया के लिए एक भी मैच में नहीं खेल पाएंगे. अगर ये 3 खिलाड़ी भारत की एशिया कप टीम में चुने भी जाते हैं, तो इनका Playing XI में खेलना बहुत मुश्किल है. आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही 3 खिलाड़ियों पर:

1. रिंकू सिंह

टीम इंडिया के टैलेंटेड युवा क्रिकेटर रिंकू सिंह टी20 फॉर्मेट के बेहद खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. हालांकि ये बल्लेबाज एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान शायद ही टीम इंडिया की Playing XI में जगह बना पाए. अगर रिंकू सिंह को भारत की एशिया कप टीम में चुना भी जाता है, तो उनका ग्यारह में खेलना बहुत मुश्किल है. टीम इंडिया में कई स्टार क्रिकेटर ऐसे हैं जो रिंकू सिंह से भी बेस्ट हैं. टीम इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज हैं. ऐसे में रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में तवज्जो मिलना मुश्किल है.

2. वॉशिंगटन सुंदर

वॉशिंगटन सुंदर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया के लिए एक भी मैच में नहीं खेल पाएंगे. वॉशिंगटन सुंदर का एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जैसे स्पिनरों को वॉशिंगटन सुंदर पर तरजीह दी जा सकती है. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की मौजूदगी में वॉशिंगटन सुंदर का एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच में खेल पाना बहुत मुश्किल है. वॉशिंगटन सुंदर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान बेंच गर्म करते और पानी पिलाते हुए नजर आ सकते हैं.

3. प्रसिद्ध कृष्णा

प्रसिद्ध कृष्णा का भी एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच में खेल पाना मुश्किल है. प्रसिद्ध कृष्णा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान बेंच गर्म करते और पानी पिलाते हुए नजर आ सकते हैं. एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को बतौर तेज गेंदबाज तरजीह दी जा सकती है. वहीं, हार्दिक पांड्या तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे. टीम इंडिया इसके अलावा अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ उतर सकती है. ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मुश्किल होगा.