Asia Cup 2025 में पानी पिलाते नजर आएंगे ये 3 खिलाड़ी, एक भी मैच में नहीं मिलेगा मौका!
Advertisement
trendingNow12880443
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup 2025 में पानी पिलाते नजर आएंगे ये 3 खिलाड़ी, एक भी मैच में नहीं मिलेगा मौका!

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. एशिया कप 2025 में भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत को एशिया कप 2025 जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के 3 बदकिस्मत खिलाड़ी ऐसे हैं, जो एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया के लिए एक भी मैच में नहीं खेल पाएंगे. अगर ये 3 खिलाड़ी भारत की एशिया कप टीम में चुने भी जाते हैं, तो इनका Playing XI में खेलना बहुत मुश्किल है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup 2025 में पानी पिलाते नजर आएंगे ये 3 खिलाड़ी, एक भी मैच में नहीं मिलेगा मौका!

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. एशिया कप 2025 में भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत को एशिया कप 2025 जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के 3 बदकिस्मत खिलाड़ी ऐसे हैं, जो एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया के लिए एक भी मैच में नहीं खेल पाएंगे. अगर ये 3 खिलाड़ी भारत की एशिया कप टीम में चुने भी जाते हैं, तो इनका Playing XI में खेलना बहुत मुश्किल है. आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही 3 खिलाड़ियों पर:

1. रिंकू सिंह

टीम इंडिया के टैलेंटेड युवा क्रिकेटर रिंकू सिंह टी20 फॉर्मेट के बेहद खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. हालांकि ये बल्लेबाज एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान शायद ही टीम इंडिया की Playing XI में जगह बना पाए. अगर रिंकू सिंह को भारत की एशिया कप टीम में चुना भी जाता है, तो उनका ग्यारह में खेलना बहुत मुश्किल है. टीम इंडिया में कई स्टार क्रिकेटर ऐसे हैं जो रिंकू सिंह से भी बेस्ट हैं. टीम इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज हैं. ऐसे में रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में तवज्जो मिलना मुश्किल है.

ये भी पढ़ें - ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब ये विध्वंसक बल्लेबाज, क्रिकेट के मैदान पर बनेगा नया इतिहास

2. वॉशिंगटन सुंदर

वॉशिंगटन सुंदर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया के लिए एक भी मैच में नहीं खेल पाएंगे. वॉशिंगटन सुंदर का एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जैसे स्पिनरों को वॉशिंगटन सुंदर पर तरजीह दी जा सकती है. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की मौजूदगी में वॉशिंगटन सुंदर का एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच में खेल पाना बहुत मुश्किल है. वॉशिंगटन सुंदर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान बेंच गर्म करते और पानी पिलाते हुए नजर आ सकते हैं.

ये भी पढ़ें- भारत के तिहरे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज ने अचानक लिया संन्यास, उगल डाले दिल में दफन राज

3. प्रसिद्ध कृष्णा

प्रसिद्ध कृष्णा का भी एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच में खेल पाना मुश्किल है. प्रसिद्ध कृष्णा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान बेंच गर्म करते और पानी पिलाते हुए नजर आ सकते हैं. एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को बतौर तेज गेंदबाज तरजीह दी जा सकती है. वहीं, हार्दिक पांड्या तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे. टीम इंडिया इसके अलावा अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ उतर सकती है. ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मुश्किल होगा.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
;