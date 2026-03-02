Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटइंग्लैंड की टीम पर कहर बनकर टूटे हैं ये 4 बल्लेबाज, T20I में शतक जड़कर मचा चुके दहशत

इंग्लैंड की टीम पर कहर बनकर टूटे हैं ये 4 बल्लेबाज, T20I में शतक जड़कर मचा चुके दहशत

T20 World Cup: भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 29 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही भारतीय बल्लेबाज शतक लगा सके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा मजबूत रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 02, 2026, 08:55 PM IST
T20 World Cup: भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 29 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही भारतीय बल्लेबाज शतक लगा सके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा मजबूत रहा है. टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 17 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि इंग्लैंड ने 12 मुकाबलों को जीता है. इस दौरान अभिषेक शर्मा सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा के अलावा, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल और रोहित शर्मा ने शतक लगाए हैं.

1. अभिषेक शर्मा - 135 रन

अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों में 135 रन की पारी खेली थी. इस दौरान उनके बल्ले से 13 छक्के और 7 चौके निकले थे. भारत ने इस मैच को 150 रनों के अंतर से जीता था.

2. सूर्यकुमार यादव - 117 रन

10 जुलाई 2022 को सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में 55 गेंदें खेलते हुए 6 छक्कों और 14 चौकों के साथ 117 रन बनाए थे. हालांकि, टीम इंडिया इस मैच को 17 रन से गंवा बैठी.

3. केएल राहुल - 101* रन

केएल राहुल ने 3 जुलाई 2018 को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए थे. 55 गेंदों की इस पारी में केएल राहुल ने 5 छक्के और 10 चौके लगाए. 160 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 8 विकेट से मैच अपने नाम किया था.

4. रोहित शर्मा - 100* रन

रोहित शर्मा भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 मैच में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. रोहित शर्मा ने 8 जुलाई 2018 को ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ 56 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 100 रन की नाबाद पारी खेली थी. टीम इंडिया ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था.

