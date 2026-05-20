शुभमन गिल के कप्तान बनते ही खत्म हो गया इन 5 खिलाड़ियों का टेस्ट करियर! BCCI ने भी फेर लिया अपना मुंह

भारत के 5 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिनका टेस्ट करियर शुभमन गिल के कप्तान बनते ही अब लगभग खत्म होता नजर आ रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अब इन 5 क्रिकेटर्स से अपना मुंह फेर लिया है. टीम इंडिया में अपनी जगह को बरकरार रखना बेहद मुश्किल काम है. ये 5 क्रिकेटर्स बदनसीब निकले जो भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह भी नहीं बचा पाए. आइए एक नजर डालते हैं, इन 5 क्रिकेटर्स पर, जिनका टेस्ट करियर लगभग खत्म माना जा रहा है.

1. सरफराज खान

मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान को अचानक भारत की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया. सरफराज खान ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. सरफराज खान को इस मैच के बाद भारत की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया. शुभमन गिल जुलाई 2025 में भारत के कप्तान बने, इसके बाद तो सरफराज खान का टेस्ट टीम से पत्ता कट गया. सरफराज खान ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैचों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. सरफराज खान का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 150 रन है. सरफराज खान ने साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 150 रनों की पारी खेली थी. सरफराज खान को अब सेलेक्टर्स हर टेस्ट सीरीज से नजरअंदाज कर रहे हैं. साफ है कि सरफराज खान का टेस्ट करियर अब लगभग खत्म माना जा रहा है. सरफराज खान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर (2024-25) टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वॉड में चुना गया था, लेकिन एक भी मैच में उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत यह टेस्ट सीरीज 3-1 से हार गया. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज (2025) से पहले सरफराज खान ने 10 किलो वजन भी कम किया था. वह कड़ी मेहनत कर रहे थे, स्विंगिंग बॉल के खिलाफ अभ्यास कर रहे थे. हालांकि, निराशा तब हुई जब उन्हें 20 जून 2025 से शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया.

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2. मोहम्मद शमी

भारत के 35 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अब टेस्ट टीम में मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल के दौरान खेला था. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अपनी जिद में मोहम्मद शमी को भारत की टेस्ट में वापसी का मौका नहीं दे रहे हैं. मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर अब खत्म माना जा रहा है. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अब तक 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 229, 206 और 27 विकेट झटके हैं. मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 462 विकेट झटके हैं. मोहम्मद शमी ने साफ किया कि अभी उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है. हालांकि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अपनी जिद में मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में वापसी का मौका नहीं दे रहे हैं. मोहम्मद शमी ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'अगर किसी को समस्या है तो मुझे बताएं कि क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी. मुझे बताएं कि मैं किसके जीवन का पत्थर बन गया हूं, जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं? जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा, मैं खेल छोड़ दूंगा.'

3. जयदेव उनादकट

भारत के 34 साल के बाएं बाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को अब टेस्ट टीम में मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. जयदेव उनादकट का टेस्ट करियर अब खत्म माना जा रहा है. जयदेव उनादकट ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला था. जयदेव उनादकट ने भारत के लिए 4 टेस्ट मैच, 10 टी20 इंटरनेशनल मैच और 8 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जयदेव उनादकट ने टेस्ट में 3 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 14 विकेट और वनडे इंटरनेशनल में 9 विकेट झटके हैं. इस तेज गेंदबाज को साल 2010 में टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला था. भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट करीब 3 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल बाहर फेंका. जयदेव उनादकट आखिरी बार 1 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI मैच में खेलते नजर आए थे. इस मैच के बाद जयदेव उनादकट को सेलेक्टर्स ने पूछा तक नहीं है. जयदेव उनादकट ने 1 अगस्त 2023 के बाद से भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. जयदेव उनादकट को अगला जहीर खान माना जा रहा था, लेकिन सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को भारतीय टीम से ऐसे बाहर किया जैसे कोई दूध में से मक्खी को बाहर फेंक देता है. ये खूंखार गेंदबाज घातक यॉर्कर और खतरनाक बॉउंसर गेंदें फेंकने में माहिर है. IPL में यह गेंदबाज अभी तक 8 टीमों की तरफ से खेल चुका है और कुल मिलाकर इस लीग से 25.3 करोड़ की कमाई कर चुका है, लेकिन 3 साल से उसे टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है. जयदेव उनादकट IPL में 8 टीमों के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं. जयदेव उनादकट फिलहाल IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम का हिस्सा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2026 के लिए जयदेव उनादकट को 1 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. जयदेव उनादकट इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), दिल्ली डेयरडेविल्स (DD), राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स (RPS), राजस्थान रॉयल्स (RR), मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं.

4. केएस भरत

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत का टेस्ट करियर भी अब लगभग खत्म हो गया है. भारत के 32 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को अब टेस्ट टीम में मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. इस मैच के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को भारत की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया. विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैचों में 20.09 औसत से 221 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 44 रन रहा है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल की मौजूदगी के कारण अब केएस भरत को भारत की टेस्ट टीम में मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत आंध्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं. केएस भरत ने 113 फर्स्ट क्लास मैचों में 36.53 की औसत से 6102 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. केएस भरत ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक भी ठोका है. केएस भरत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 308 रन है.

5. मुकेश कुमार

भारत के 32 साल के दाएं बाथ के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को अब टेस्ट टीम में मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. मुकेश कुमार का टेस्ट करियर अब खत्म माना जा रहा है. मुकेश कुमार ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. मुकेश कुमार ने भारत के लिए 3 टेस्ट मैच, 17 टी20 इंटरनेशनल मैच और 6 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. मुकेश कुमार ने टेस्ट में 7 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 20 विकेट और वनडे इंटरनेशनल में 5 विकेट झटके हैं. इस तेज गेंदबाज को साल 2024 में टीम इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था. मुकेश कुमार 2 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल बाहर फेंका. मुकेश कुमार का बिहार से गहरा नाता है. बता दें कि मुकेश कुमार बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं. मुकेश कुमार पहले गोपालगंज में क्रिकेट खेलते थे और उनका प्रदर्शन अच्छा था. वह बिहार के लिए अंडर-19 क्रिकेट भी खेले. मुकेश कुमार ने सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) में एंट्री के लिए जमकर मेहनत की थी, लेकिन तीन बार वह मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए थे. इसके बाद वह कोलकाता पहुंचे और क्रिकेट खेलने लगे.