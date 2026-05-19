भारत के 5 खिलाड़ियों की T20I टीम में वापसी नामुमकिन, एक बल्लेबाज का डेब्यू पर ही करियर खत्म, देखें लिस्ट

भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की खान है, टीम इंडिया में जगह बनाना ही प्लेयर्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है. उससे भी ज्यादा मुश्किल टीम में जगह बनाए रखना है. कई खिलाड़ियों का करियर डेब्यू तक ही सीमित रह जाता है. हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका टी20 टीम में वापसी करना लगभग नामुमकिन के बराबर है.
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भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की खान है, टीम इंडिया में जगह बनाना ही प्लेयर्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है. उससे भी ज्यादा मुश्किल टीम में जगह बनाए रखना है. कई खिलाड़ियों का करियर डेब्यू तक ही सीमित रह जाता है. हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका टी20 टीम में वापसी करना लगभग नामुमकिन के बराबर है. एक खिलाड़ी लिस्ट में ऐसा भी है जो एक मैच खेलकर ही बाहर हुआ और अब सेलेक्टर्स के रडार से दूर हो चुका है. आईए इन प्लेयर्स के बारे में हम आपको बताते हैं.
इस लिस्ट में पहला नाम पृथ्वी शॉ का है. जिन्हें कभी भारतीय बैटिंग का भविष्य माना जाता था. लेकिन खराब फॉर्म और फिटनेस के चलते वो टीम से बाहर हो गए. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था, लेकिन टी20 में सबसे कम एक मुकाबला खेला. पृथ्वी का टी20 करियर अब डेब्यू तक ही सीमित नजर आता है. वह डेब्यू पर डक आउट हुए थे.
नंबर-2 पर दीपक हुडा हैं, जिन्होंने टीम में एक ऑलराउंडर के रूप में धमाकेदार एंट्री की थी. लेकिन लगातार मौके मिलने के बाद भी वो अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार नहीं रख पाए. श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे युवाओं के आने से उनका पत्ता कट गया और अब गुमनाम हो चुके हैं. उन्होंने 21 टी20 मैच में एक शतक की बदौलत 368 रन बनाए हैं.
टीम इंडिया के नामी बल्लेबाज ऋषभ पंत भी लिस्ट में हैं. टेस्ट में टीम की जान माने जाने वाले पंत के लिए अब व्हाइट बॉल फॉर्मेट बेहद चैलेंजिंग हो गया है. आईपीएल में भी पंत फ्लॉप हैं और युवाओं की भरमार के चलते अब वनडे-टी20 मैच में उनकी वापसी नामुमकिन नजर आती है. पंत ने भारत के लिए 76 टी20 मैच खेले, जिसमें 3 फिफ्टी की बदौलत 1209 रन बनाए.
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के भाई क्रुणाल पांड्या भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 2018 में टी20 डेब्यू किया था और पिछली बार 2021 में भारत के लिए खेले थे. उन्होंने 19 टी20 मैच में 124 रन और 19 विकेट झटके हैं. अब क्रुणाल के लिए टीम इंडिया में जगह बननी बेहद मुश्किल हो गई है.
मोहम्मद शमी ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया है. लेकिन शमी कई दिनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी शमी को वापस नहीं बुलाया गया. शमी ने अपना पिछला टी20 मैच 2025 में खेला था, लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई. अब उम्र के चलते उनकी टीम इंडिया में वापसी मुश्किल है.