कोई RBI में मैनेजर, तो कोई DSP... टीम इंडिया के 5 क्रिकेटर्स के पास सरकारी नौकरी, देखें लिस्ट

भारत में हर क्रिकेटर का सपना टीम इंडिया के लिए खेलने का होता है. हर कोई इस सपने को पूरा करने के लिए पापड़ बेलता है, लेकिन जब ये सपना पूरा होता तो लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है. क्रिकेटर्स की कमाई के रास्ते हर तरफ से खुलते हैं. एक तरफ बीसीसीआई की सैलरी, आईपीएल और अन्य लीग रहती हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी जलवा भी प्लेयर्स के पास होता है. हम आपको टीम इंडिया के ऐसे ही 5 क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी भी है. इस लिस्ट में से दो खिलाड़ी तो RBI में मैनेजर हैं.
ईशान किशन से लेकर सिराज तक, कुछ मौजूदा भारतीय क्रिकेटर्स के पास लेवल ए की नौकरी है. खेल में देश का नाम रोशन करने पर केंद्र और राज्य सरकारें खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियां देती हैं. जब भी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल या घरेलू क्रिकेट से ब्रेक मिलता है, तो वह कई बार अपने सरकारी रूप में नजर आते हैं. आइए जानते हैं टीम इंडिया के उन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स के बारे में जो बैंक मैनेजर से लेकर पुलिस अफसर तक का पद संभाल रहे हैं.
1. ईशान किशन: इस लिस्ट का पहला नाम ईशान किशन का है. ईशान किशन टीम इंडिया में अपनी सेवा दे ही रहे हैं, साथ में वह पटना की एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भी कार्यरत हैं. उन्हें साल 2017 में स्पोर्ट्स कोटे के तहत यह पद मिला था.
2. केएल राहुल: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल भी ईशान किशन की तरह ही RBI में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्हें साल 2018 में बेंगलुरु ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया था. इन दिनों केएल राहुल श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं.
3. मोहम्मद सिराज: स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपने पद को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद तेलंगाना पुलिस विभाग में उन्हें DSP (Group-1 Police Officer) के पद से सम्मानित किया गया था.
4. युजवेंद्र चहल: भारत के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल पिछले 3 सालों से भारतीय क्रिकेट टीम से दूर हैं. उनका चयन किसी भी फॉर्मेट में नहीं हो रहा है, लेकिन टी20 लीगों में नजर आते हैं. चहल के पास भी ग्रेड-ए की जॉब है. वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर हैं.उन्हें 2018 में यह पद मिला था.
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5. रिंकू सिंह: 5वां नाम अलीगढ़ के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह का है. रिंकू सिंह ने पिछले कुछ सालों में ही अपनी काबीलियत के दम पर इंडियन क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. रिंकू सिंह को राज्य सरकार ने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफीसर के पद पर नियुक्त किया गया था.