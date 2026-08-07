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कोई RBI में मैनेजर, तो कोई DSP... टीम इंडिया के 5 क्रिकेटर्स के पास सरकारी नौकरी, देखें लिस्ट

टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना हर किसी का होता है. ये सपना पूरा होने के बाद कई क्रिकेटर्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है. BCCI और IPL की कमाई के अलावा कई स्टार्स के पास सरकारी नौकरी का जलवा भी देखने को मिलता है. RBI मैनेजर से लेकर DSP तक, जानिए ऐसे 5 क्रिकेटर्स के बारे में.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 07, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:38 PM IST
कोई RBI में मैनेजर, तो कोई DSP... टीम इंडिया के 5 क्रिकेटर्स के पास सरकारी नौकरी, देखें लिस्ट

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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