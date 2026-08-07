कोई RBI में मैनेजर, तो कोई DSP... टीम इंडिया के 5 क्रिकेटर्स के पास सरकारी नौकरी, देखें लिस्ट

भारत में हर क्रिकेटर का सपना टीम इंडिया के लिए खेलने का होता है. हर कोई इस सपने को पूरा करने के लिए पापड़ बेलता है, लेकिन जब ये सपना पूरा होता तो लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है. क्रिकेटर्स की कमाई के रास्ते हर तरफ से खुलते हैं. एक तरफ बीसीसीआई की सैलरी, आईपीएल और अन्य लीग रहती हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी जलवा भी प्लेयर्स के पास होता है. हम आपको टीम इंडिया के ऐसे ही 5 क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी भी है. इस लिस्ट में से दो खिलाड़ी तो RBI में मैनेजर हैं.