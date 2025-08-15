Photos: हुस्न की मलिका हैं टीम इंडिया के इन 5 फ्लॉप क्रिकेटर्स की पत्नियां, अदाएं बेहद कातिलाना

Team India: हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए एक बार जरूर क्रिकेट खेले और खूब नाम कमाए. दूसरी ओर 5 भारतीय क्रिकेटर्स ऐसे भी रहे, जिन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका तो मिला, लेकिन वह उसे भुना नहीं पाए. फ्लॉप प्रदर्शन के कारण इन 5 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया, इनमें से कुछ ने तो मजबूरी में क्रिकेट से संन्यास तक ले लिया. भले ही इन क्रिकेटर्स का करियर उतना चमकदार नहीं रहा हो, लेकिन इनकी पत्नियों का हॉट अंदाज बेहद कातिलाना है. हम आपको बताएंगे 5 फ्लॉप खिलाड़ियों की पत्नियों के बारे में, जो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं.

1. मनोज तिवारी की पत्नी सुष्मिता रॉय

मनोज तिवारी की पत्नी सुष्मिता रॉय, क्रिकेटरों की पत्नियों में सबसे खुबसूरत और हॉट मानी जाती हैं. सुष्मिता रॉय अपने स्टाइलिए लुक के कारण सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रहती हैं और फैन्स के बीच वह काफी पॉपुलर भी हैं. क्रिकेटर मनोज तिवारी की पत्नी सुष्मिता रॉय हर साल विदेश में छुट्टियां मनाने जाती हैं और वहां फोटोशूट जरूर कराती हैं. मनोज तिवारी भारतीय टीम के लिए 12 वनडे और 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. अपने खेले 12 वनडे मैचों में इन्होने भारत के लिए 26.1 की औसत से 287 रन बनाए हुए हैं. वहीं, अपने खेले 3 टी-20 मैचों में इनके बल्ले से 15 की औसत से 15 रन ही निकले हैं.

2. अशोक डिंडा की पत्नी श्रेयासी रुद्रा

अशोक डिंडा की पत्नी श्रेयासी रुद्रा काफी खूबसूरत हैं और वह अपनी खूबसूरती से बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी मात देती हैं. श्रेयासी रुद्रा का जन्म एक बंगाली परिवार में 30 मई 1987 को हुआ था. वह इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुकी हैं और वह एक एमएनसी कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत हैं. श्रेयासी अपनी फिटनेस व अपनी खूबसूरती का पूरा ध्यान रखती हैं.अशोक डिंडा को भारतीय टीम के लिए साल 2009 में चुना गया था, लेकिन वह अपना क्रिकेट करियर भारतीय टीम के लिए ज्यादा साल नहीं चला पाए. उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपना अंतिम मैच जनवरी 2013 में खेला है अपने छोटे से इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में अशोक डिंडा ने कुल 13 वनडे मैच और 9 टी-20 खेले हैं. अशोक डिंडा ने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए 13 वनडे मैचों में 51 की बहुत खराब औसत व 6.18 की बहुत ज्यादा इकॉनामी रेट के साथ 12 विकेट लिए हैं.

3. परविंदर अवाना की पत्नी संगीता कसाना

परविंदर अवाना की एक पुलिस इंस्पेक्टर लड़की से शादी हुई थी. आपकों बता दें कि परविंदर अवाना की शादी 6 मार्च 2018 को ही हुई थी और उन्होंने दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक पुलिस इंस्पेक्टर से शादी की थी. परविंदर अवाना की पत्नी का नाम संगीता कसाना है. बता दें कि परविंदर अवाना का भारतीय टीम के लिए क्रिकेट करियर कुछ खास नहीं चल पाया. वह भारतीय टीम के लिए मात्र 2 टी20 मैच ही खेल पाए थे, जिसमे वह 11.83 की इकॉनामी रेट से रन दे बैठे थे. उन्हें भारतीय टीम के लिए खेलते हुए एक भी विकेट हासिल नहीं हो पाया था.

4. विनय कुमार की पत्नी रिचा सिंह

घरेलू क्रिकेट की मजबूत टीमों में से एक कर्नाटक को अपनी कप्तानी में दो बार रणजी का खिताब दिला चुके आर विनय कुमार खुद तो बेहद ही सिंपल लाइफ गुजारते हैं, लेकिन विनय कुमार की पत्नी रिचा सिंह पूरी तरह से स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं. विनय कुमार ने साल 2013 में नवंबर में शादी की है. विनय कुमार की शादी दिल्ली में रिचा सिंह के साथ हुई थी. रिचा सिंह वैसे तो वाराणसी की रहने वाली हैं. रिचा सिंह बेंगलुरु में स्थित इंटेग्रिटी स्पोर्ट्स कंपनी की डायरेक्टर हैं. साथ ही रिचा सिंह को राइटिंग और फैशन डिजाइनर का भी शौक रहा है.

5. स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी मयंती लेंगर

स्टुअर्ट बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. जिन्होंने मात्र 6 टेस्ट मैच, 14 वनडे मैच और 3 टी-20 मैच खेले हैं. इनका प्रदर्शन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में बहुत ही खराब रहा था, जिस कारण इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया. बता दें कि स्टुअर्ट बिन्नी ने साल 2012 में मयंती लैंगर से शादी रचाई थी. मयंती लैंगर काफी ज्यादा खूबसूरत हैं और आप सभी ने मयंती लैंगर को मैच के दौरान खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेते देखा होगा, क्योंकि मयंती लैंगर एक स्पोर्ट्स एंकर हैं, जो मैच के दौरान खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेती हैं.