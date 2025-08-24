भारत के 5 महान क्रिकेटर्स... जिन्हें संन्यास के समय नहीं मिला बेस्ट फेयरवेल, गुपचुप ले लिया रिटायरमेंट
Advertisement
trendingNow12894821
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के 5 महान क्रिकेटर्स... जिन्हें संन्यास के समय नहीं मिला बेस्ट फेयरवेल, गुपचुप ले लिया रिटायरमेंट

Team India Cricketer: हर क्रिकेटर चाहता है कि जब वह क्रिकेट से अलविदा ले तो उसकी विदाई मैदान से पूरे सम्मान के साथ हो, लेकिन भारत के कुछ ऐसे अनलकी क्रिकेटर्स भी हैं, जिन्हें यह सम्मान नहीं मिला.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के 5 महान क्रिकेटर्स... जिन्हें संन्यास के समय नहीं मिला बेस्ट फेयरवेल, गुपचुप ले लिया रिटायरमेंट

Team India: हर क्रिकेटर चाहता है कि जब वह क्रिकेट से अलविदा ले तो उसकी विदाई मैदान से पूरे सम्मान के साथ हो, लेकिन भारत के कुछ ऐसे अनलकी क्रिकेटर्स भी हैं, जिन्हें यह सम्मान नहीं मिला. निराशा की बात ये है कि इसमें कई महान भारतीय क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि भारत के कौन से वह 5 दिग्गज हैं, जिन्हें संन्यास लेने के बाद पूरे सम्मान के साथ मैदान से विदाई नहीं मिली.

1. महेंद्र सिंह धोनी

महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक पल दिए. धोनी की कप्तानी में भारत आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (2007), क्रिकेट वर्ल्ड कप (2011) और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी (2013) का खिताब जीत चुका है. इसके अलावा भारत 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर एक बना था. दिसंबर 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी. इसके बाद धोनी ने 15 अगस्त 2020 को वनडे और टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले लिया था. भारत को इतनी कामयाबी दिलाने के बाद धोनी विदाई मैच के सम्मान के हकदार थे, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

102 शतक और 3 तिहरे शतक... डॉन ब्रैडमैन से कम नहीं पुजारा, बेहद खतरनाक है क्रिकेट रिकॉर्ड

2. वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 104 टेस्ट में 49.34 के औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरू ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. इसके अलावा 19 टी-20 मैचों में वीरू ने 394 रन बनाए, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा. वीरेंद्र सहवाग ने साल 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन उन्हें विदाई मैच का सम्मान नहीं मिला.

3. गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने साल 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन उन्हें विदाई मैच का सम्मान नहीं मिला. गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ 2011 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के हीरो रहे थे. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में 58 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 41.95 की औसत से 4154 रन बनाए, जिसमें नौ शतक शामिल हैं. गंभीर ने 147 वनडे इंटरनेशनल में 39.68 की औसत से 5238 रन बनाए. जिसमें 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की वो 97 रनों की यादगार पारी है, जिसकी बदौलत भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. वनडे में उन्होंने 11 शतकीय पारियां खेलीं. गंभीर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने 37 मैच में सात अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 27.41 की रही.

वर्ल्ड रिकॉर्ड: T20I में ठोके 427 रन... 1 ओवर में लूटे 52 रन, बल्लेबाज के असंभव जैसे कारनामे से हिल गई रिकॉर्ड बुक

4. राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ ने साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. टीम इंडिया की ओर से महज दो ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के अलावा राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 13,288 रन बनाए हैं, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे में राहुल द्रविड़ ने 10,889 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 12 शतक शामिल हैं. फील्डर के तौर पर राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 334 कैच लपके हैं. क्रिकेट से संन्‍यास लेने वाले राहुल द्रविड़ ने कोचिंग के क्षेत्र की ओर ध्‍यान केंद्रित किया, लेकिन उन्हें विदाई मैच का सम्मान नहीं मिला.

5. जहीर खान

टीम इंडिया के महान तेज गेंदबाज जहीर खान ने साल 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्हें विदाई मैच का सम्मान नहीं मिला. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने लंबे समय तक भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर संभाली. जहीर लंबे समय से चोटिल चल रहे थे. इस वजह से उन्हें टीम इंडिया से बाहर रखा गया था. जहीर ने आखिरी टेस्ट फरवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, वहीं आखिरी वनडे अगस्त 2012 में श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकेले में खेला था. उसके बाद वे टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सके. जहीर खान ने भारत की ओर से कुल 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट लिए, जबकि 200 वनडे मैचों में जहीर ने कुल 282 विकेट लिए. इसके अलावा 17 टी-20 मैचों में उनके नाम 17 विकेट हैं. जहीर ने भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
;