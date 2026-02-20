Advertisement
trendingNow13117079
Hindi Newsक्रिकेटकभी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए ये 5 धुरंधर क्रिकेटर्स, एक ने 6 गेंद पर ठोके थे 6 छक्के

कभी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए ये 5 धुरंधर क्रिकेटर्स, एक ने 6 गेंद पर ठोके थे 6 छक्के

भारत के हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए एक बार जरूर क्रिकेट खेले और टीम इंडिया की कप्तानी भी करे. इसके अलावा वह भारत के कप्तान के तौर पर दुनियाभर में मैच जीतकर खूब नाम कमाए. लेकिन 5 महान क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, जो इतने बदकिस्मत रहे हैं कि वो भारत के कभी भी फुल टाइम कप्तान नहीं बन पाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 20, 2026, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

भारत के हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए एक बार जरूर क्रिकेट खेले और टीम इंडिया की कप्तानी भी करे. इसके अलावा वह भारत के कप्तान के तौर पर दुनियाभर में मैच जीतकर खूब नाम कमाए. लेकिन 5 महान क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, जो इतने बदकिस्मत रहे हैं कि वो भारत के कभी भी फुल टाइम कप्तान नहीं बन पाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं, ऐसे ही 5 महान क्रिकेटर्स पर:  

1. युवराज सिंह 

युवराज सिंह में कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद कभी वह भारत के कप्तान नहीं बन पाए. युवराज सिंह ने अपने दम पर भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था. युवराज सिंह भारत के स्टार बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं. युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ड ब्रॉड के ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

2. रविचंद्रन अश्विन

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आईपीएल में कप्तानी करने का अनुभव रखते हैं, लेकिन वह कभी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट में 765 विकेट ले चुके हैं. रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया का कप्तान बनना डिजर्व करते थे, लेकिन उन्हें कभी ये मौका दिया ही नहीं गया.  

3. हरभजन सिंह 

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. हरभजन सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में 711 विकेट ले चुके हैं. हरभजन सिंह IPL में मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. हरभजन सिंह की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीत चुकी है. 

4. वीवीएस लक्ष्मण 

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. वीवीएस लक्ष्मण इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,119 रन बना चुके हैं. वीवीएस लक्ष्मण खेल के इतिहास के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक हैं. वीवीएस लक्ष्मण ने 16 वर्षों में भारत के लिए 134 टेस्ट खेले, जहां उन्होंने बहुत सी मैराथन पारी खेलीं. लक्ष्मण टेस्ट में शानदार थे, लेकिन उनका वनडे करियर कभी आगे नहीं बढ़ा. वीवीएस लक्ष्मण के पास 2003 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया.

5. जहीर खान 

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. जहीर खान इंटरनेशनल क्रिकेट में 610 विकेट ले चुके हैं. जहीर खान ने 15 अक्टूबर 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया. जहीर खान का 14 साल लंबा इंटरनेशनल क्रिकेट करियर रहा. जहीर खान भारत के लिए 92 टेस्ट मैच और 200 वनडे मैच खेले चुके हैं.  इसके अलावा जहीर खान ने 17 टी20 इंटरनेशनल मैच और 100 आईपीएल मैच खेले हैं. जहीर खान ने 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट और 200 वनडे मुकाबलों में 282 विकेट लिए हैं. जहीर खान ने 17 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 17 विकेट और 100 आईपीएल मुकाबलों में 102 विकेट झटके हैं.  

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

देश का नाम खराब किया, AI समिट में कांग्रेस के 'बनियान प्रोटेस्ट' की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
देश का नाम खराब किया, AI समिट में कांग्रेस के 'बनियान प्रोटेस्ट' की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव