कभी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए ये 5 धुरंधर क्रिकेटर्स, एक ने 6 गेंद पर ठोके थे 6 छक्के

भारत के हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए एक बार जरूर क्रिकेट खेले और टीम इंडिया की कप्तानी भी करे. इसके अलावा वह भारत के कप्तान के तौर पर दुनियाभर में मैच जीतकर खूब नाम कमाए. लेकिन 5 महान क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, जो इतने बदकिस्मत रहे हैं कि वो भारत के कभी भी फुल टाइम कप्तान नहीं बन पाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं, ऐसे ही 5 महान क्रिकेटर्स पर:

1. युवराज सिंह

युवराज सिंह में कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद कभी वह भारत के कप्तान नहीं बन पाए. युवराज सिंह ने अपने दम पर भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था. युवराज सिंह भारत के स्टार बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं. युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ड ब्रॉड के ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए थे.

2. रविचंद्रन अश्विन

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आईपीएल में कप्तानी करने का अनुभव रखते हैं, लेकिन वह कभी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट में 765 विकेट ले चुके हैं. रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया का कप्तान बनना डिजर्व करते थे, लेकिन उन्हें कभी ये मौका दिया ही नहीं गया.

3. हरभजन सिंह

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. हरभजन सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में 711 विकेट ले चुके हैं. हरभजन सिंह IPL में मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. हरभजन सिंह की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीत चुकी है.

4. वीवीएस लक्ष्मण

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. वीवीएस लक्ष्मण इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,119 रन बना चुके हैं. वीवीएस लक्ष्मण खेल के इतिहास के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक हैं. वीवीएस लक्ष्मण ने 16 वर्षों में भारत के लिए 134 टेस्ट खेले, जहां उन्होंने बहुत सी मैराथन पारी खेलीं. लक्ष्मण टेस्ट में शानदार थे, लेकिन उनका वनडे करियर कभी आगे नहीं बढ़ा. वीवीएस लक्ष्मण के पास 2003 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया.

5. जहीर खान

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. जहीर खान इंटरनेशनल क्रिकेट में 610 विकेट ले चुके हैं. जहीर खान ने 15 अक्टूबर 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया. जहीर खान का 14 साल लंबा इंटरनेशनल क्रिकेट करियर रहा. जहीर खान भारत के लिए 92 टेस्ट मैच और 200 वनडे मैच खेले चुके हैं. इसके अलावा जहीर खान ने 17 टी20 इंटरनेशनल मैच और 100 आईपीएल मैच खेले हैं. जहीर खान ने 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट और 200 वनडे मुकाबलों में 282 विकेट लिए हैं. जहीर खान ने 17 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 17 विकेट और 100 आईपीएल मुकाबलों में 102 विकेट झटके हैं.