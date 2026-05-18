खत्म हुआ भारत के इन 7 क्रिकेटर्स का वनडे करियर! टीम इंडिया में फिर मौका मिलना नामुमकिन के बराबर

भारत के 7 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिनका वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो गया है और उनके लिए भारतीय ODI टीम के दरवाजे भी बंद हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने संन्यास का ऐलान नहीं किया है. बता दें कि टीम इंडिया में सेलेक्शन होना जितना मुश्किल माना जाता है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल खुद को टीम इंडिया में बरकरार रखना होता है, क्योंकि टीम के बाहर भी कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर तगड़ा कॉम्पिटिशन देते हैं. आइए नजर डालते हैं, उन 7 खिलाड़ियों पर जिनका ODI करियर लगभग खत्म हो गया है.

1. भुवनेश्वर कुमार

भारत के स्टार स्विंग तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका है और भारत की वनडे टीम में उनकी वापसी नामुमकिन के बराबर है. भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से जितने असरदार रहे, उतने ही पुरानी गेंद से बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने में माहिर भी थे. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 21 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेला था. भुवनेश्वर कुमार को इसके बाद भारत की ODI टीम में फिर कभी मौका नहीं मिला. 36 साल के भुवनेश्वर कुमार को अब भारत की वनडे टीम में दोबारा मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 121 वनडे मैचों में 141 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर कुमार का वनडे इंटरनेशनल करियर अब लगभग खत्म हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. मोहम्मद शमी

भारत के 35 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी अब वनडे टीम में मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी वनडे मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 462 विकेट झटके हैं. हालांकि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अपनी जिद में मोहम्मद शमी को भारत की वनडे में वापसी का मौका नहीं दे रहे हैं. मोहम्मद शमी का वनडे करियर अब खत्म माना जा रहा है. मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे और भारत को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया था. मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 के 7 मैचों में 10.71 की औसत से 24 विकेट चटकाए थे. मोहम्मद शमी ने इस दौरान 3 बार फाइव विकेट हॉल लेने का कारनामा किया था. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 108 वनडे मैचों में 206 विकेट झटके हैं.

3. सूर्यकुमार यादव

भारत की वनडे इंटरनेशनल टीम से विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की छुट्टी 3 साल पहले ही हो गई थी. सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान खेला था. सूर्यकुमार यादव को इसके बाद भारत की वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 35 साल के सूर्यकुमार यादव को अब भारत की वनडे टीम में दोबारा मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. सूर्यकुमार यादव का वनडे करियर अब खत्म माना जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 773 रन बनाए हैं.

4. दीपक हूडा

भारत के मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज दीपक हूडा का वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका है और भारत की वनडे टीम में उनकी वापसी नामुमकिन के बराबर है. दीपक हुड्डा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच साल 2022 में न्यूजीलैंड के दौरे पर खेला था. दीपक हूडा ने 30 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था. दीपक हूडा की बात करें तो वह भारत के लिए बहुत खतरनाक ऑलराउंडर रहे हैं. दीपक हूडा नंबर 6 पर विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी में भी माहिर रहे हैं. दीपक हूडा अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी और तूफानी बैटिंग से मैच का रुख पलट देते थे. दीपक हूडा ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 153 रन बनाने के अलावा 3 विकेट भी झटके हैं.

5. मयंक अग्रवाल

भारत की वनडे इंटरनेशनल टीम से मयंक अग्रवाल की छुट्टी 6 साल पहले ही हो गई थी. मयंक अग्रवाल ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 29 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला था. मयंक अग्रवाल को इसके बाद भारत की वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 35 साल के मयंक अग्रवाल को अब भारत की वनडे टीम में दोबारा मौका मिलना नामुमकिन के बराबर है. मयंक अग्रवाल का वनडे करियर अब खत्म माना जा रहा है. मयंक अग्रवाल ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 86 रन बनाए हैं.

6. टी. नटराजन

टी. नटराजन ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 28 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में खेला था. टी. नटराजन को इसके बाद भारत की वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया. टी. नटराजन 5 साल से भारत की वनडे टीम से बाहर हैं. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल बाहर फेंका. टी. नटराजन ने भारत के लिए 1 टेस्ट मैच, 4 टी20 इंटरनेशनल मैच और 2 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टी. नटराजन ने टेस्ट में 3 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 7 विकेट और वनडे इंटरनेशनल में 3 विकेट झटके हैं. टी नटराजन श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा और भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसी ही घातक यॉर्कर गेंदें मारते हैं.

7. दीपक चाहर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स ने घातक स्विंग तेज गेंदबाज दीपक चाहर को भी भारत की वनडे इंटरनेशनल टीम से दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया. सेलेक्टर्स इस तेज गेंदबाज को लगभग 4 साल से भारत की वनडे टीम में खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं. दीपक चाहर ने टीम इंडिया के लिए 13 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 16 और 31 विकेट झटके हैं. दीपक चाहर का वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका है और भारत की वनडे टीम में उनकी वापसी नामुमकिन के बराबर है. दीपक चाहर नई गेंद से जितने असरदार रहे, उतने ही पुरानी गेंद से भी विकेट चटकाने में माहिर थे.