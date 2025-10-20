Advertisement
trendingNow12969065
Hindi Newsक्रिकेट

दिवाली के दिन इस क्रिकेटर ने अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, कोहली की कप्तानी में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

भारत के एक क्रिकेटर ने दिवाली के दिन यानी सोमवार 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. विराट कोहली की कप्तानी में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इस क्रिकेटर ने अपने फैसले से अचानक वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी है. 11 साल पहले इस क्रिकेटर ने 15 जून 2014 को सुरेश रैना की कप्तानी में भारत के लिए अपना ODI डेब्यू किया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 20, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली के दिन इस क्रिकेटर ने अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, कोहली की कप्तानी में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

भारत के एक क्रिकेटर ने दिवाली के दिन यानी सोमवार 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. विराट कोहली की कप्तानी में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इस क्रिकेटर ने अपने फैसले से अचानक वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी है. 11 साल पहले इस क्रिकेटर ने 15 जून 2014 को सुरेश रैना की कप्तानी में भारत के लिए अपना ODI डेब्यू किया था. बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेले गए इस ODI मैच के जरिए जम्मू-कश्मीर के इस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था.

इस क्रिकेटर ने अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान

परवेज रसूल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर बने थे. इस 36 वर्षीय ऑलराउंडर ने 26 जनवरी 2017 को कानपुर में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली की कप्तानी में भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. 15 जून 2014 को अपने पहले ODI मैच में परवेज रसूल ने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 10 ओवर गेंदबाजी की और 60 रन देकर दो विकेट चटकाए. परवेज रसूल ने इस दौरान अनामुल हक को आउट करके अपना खाता खोला और फिर तत्कालीन बांग्लादेशी कप्तान मुश्फिकुर रहीम को भी आउट किया. भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीता था.

Add Zee News as a Preferred Source

कोहली की कप्तानी में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

परवेज रसूल ने 26 जनवरी 2017 को कानपुर में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली की कप्तानी में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. यह मैच परवेज रसूल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आखिरी मैच साबित हुआ. परवेज रसूल ने इस मैच में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों पर 5 रन बनाए. परवेज रसूल ने इस मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी की और 32 रन देकर एक विकेट (मोर्गन का) हासिल किया. परवेज रसूल कुल मिलाकर भारत के लिए केवल एक ODI और एक T20I मैच ही खेल पाए.

घरेलू क्रिकेट में खूब नाम कमाया

आईपीएल में परवेज रसूल ने तीन टीमों पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कुल मिलाकर 11 मैच खेले हैं. इन 11 मैचों में परवेज रसूल केवल 4 विकेट ले पाए और 17 रन बना पाए. हालांकि, परवेज रसूल ने घरेलू क्रिकेट में खूब नाम कमाया. परवेज रसूल ने 95 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 38.95 की औसत से 5648 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. परवेज रसूल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 352 विकेट भी झटके हैं. परवेज रसूल ने 164 लिस्ट ए और 71 टी20 मैच भी खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 3982 और 840 रन बनाए हैं, इसके अलावा लिस्ट ए में 221 विकेट और टी20 में 60 विकेट भी लिए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Parvez Rasool

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2