श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, 'घायल' खिलाड़ी को जगह, 2 सरप्राइज एंट्री

Indian Women Team Squad T20: श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है. पिछले कुछ दिनों में निजी जिंदगी में दुखों का पहाड़ झेलने वाली स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को भी टीम में शामिल किया गया है. 2 नवंबर को वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया पहली बार मैदान पर उतरेगी. भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी.

श्रीलंका के खिलाफ घरेलू पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में दो सरप्राइज एंट्री हुई है. भारत की अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं जी.कमलिनी और वैष्णवी शर्मा को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में हरमनप्रीत टीम इंडिया की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी. स्क्वाड में जेमिमा रोड्रिगेज, स्नेह राणा, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा जैसी धुरंधर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. वहीं, जी.कमलिनी और वैष्णवी शर्मा को पहली बार T20 टीम में जगह मिली है. देखें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा

भारत श्रीलंका टी20 सीरीज का कार्यक्रम

पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा. दूसरा मैच दो दिन बाद इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद टीमें बाकी तीन मैचों के लिए तिरुवनंतपुरम जाएंगी, जिनमें से आखिरी मैच 30 दिसंबर को खेला जाएगा.