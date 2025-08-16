सूर्या कप्तान, अक्षर उपकप्तान... गिल को भी जगह, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया
Advertisement
trendingNow12884221
Hindi Newsक्रिकेट

सूर्या कप्तान, अक्षर उपकप्तान... गिल को भी जगह, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया

एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा. इसके बाद 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ब्लॉकबस्टर मैच होगा और 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ मुकाबले के साथ भारत अपने ग्रुप मैचों का समापन करेगा. अगले कुछ दिनों में इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है. इस बीच मोहम्मद कैफ ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूर्या कप्तान, अक्षर उपकप्तान... गिल को भी जगह, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा, जिसके पहले मैच में अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग की टीमें आमने-सामने होगी. टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत एक दिन बाद यानी 10 सितंबर को करेगी. भारत का पहला मुकाबला यूएई से है. टीम इंडिया का एशिया कप के लिए अभी तक ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो 19 अगस्त को सलेकेटर्स की मीटिंग के बाद टीम की घोषणा की जा सकती है. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एशिया कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है.

सूर्यकुमार कप्तान, अक्षर उपकप्तान

कैफ ने अपनी चुनी टीम इंडिया में सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया है, जबकि अक्षर पटेल को उनका डिप्टी चुना. कैफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा, 'प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे. तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर होंगे, उनके बाद सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर होंगे जो कप्तान होंगे. अक्षर पटेल 5वें नंबर पर आएंगे और उप-कप्तान भी होंगे. उनके बाद हार्दिक पांड्या छठे नंबर पर होंगे. शिवम दुबे सातवें नंबर पर, वॉशिंगटन सुंदर आठवें नंबर पर होंगे. कुलदीप यादव नौवें नंबर पर, अर्शदीप सिंह दसवें नंबर पर और जसप्रीत बुमराह 11वें नंबर पर होंगे.'

​ये भी पढ़ें: टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए खुशखबरी, एशिया कप में गरजने को तैयार सूर्यकुमार, फिटनेस टेस्ट में पास

गिल को बनाया बैकअप ओपनर

कैफ ने प्लेइंग-11 बताने के बाद 4 और खिलाड़ियों के नाम लिए, जो उनके मुताबिक स्क्वॉड का हिस्सा होंगे. कैफ ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को बैकअप ओपनर के तौर पर चुना. उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं चार और नाम जोड़कर टीम की बात करूं तो शुभमन गिल बैकअप ओपनर होंगे और जितेश शर्मा बैकअप विकेटकीपर होंगे. बाकी दो खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद सिराज होंगे.'

ये भी पढ़ें: एशिया कप टीम में एंट्री के लिए गिल से रेस में आगे ये धाकड़ बल्लेबाज, पहली ही गेंद से उड़ाता है छक्के

बीसीसीआई को इस टूर्नामेंट मेजबानी सौंपी गई है, लेकिन टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसमें आठ टीमें भाग लेंगी. भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, प्रतियोगिता में हॉन्गकॉन्ग, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान भी शामिल होंगे. भारत और श्रीलंका में होने वाले अगले टी20 वर्ल्ड कप में अब केवल छह महीने ही बचे हैं, जिसके चलते इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट की वापसी टी20 फॉर्मेट में होगी. एशिया कप का पिछला सीजन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, जहां भारत ने मेजबान श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar YadavTeam IndiaAsia Cup 2025

Trending news

फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
mumbai
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
;