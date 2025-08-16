सूर्या कप्तान, अक्षर उपकप्तान... गिल को भी जगह, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा, जिसके पहले मैच में अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग की टीमें आमने-सामने होगी. टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत एक दिन बाद यानी 10 सितंबर को करेगी. भारत का पहला मुकाबला यूएई से है. टीम इंडिया का एशिया कप के लिए अभी तक ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो 19 अगस्त को सलेकेटर्स की मीटिंग के बाद टीम की घोषणा की जा सकती है. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एशिया कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है.

सूर्यकुमार कप्तान, अक्षर उपकप्तान

कैफ ने अपनी चुनी टीम इंडिया में सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया है, जबकि अक्षर पटेल को उनका डिप्टी चुना. कैफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा, 'प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे. तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर होंगे, उनके बाद सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर होंगे जो कप्तान होंगे. अक्षर पटेल 5वें नंबर पर आएंगे और उप-कप्तान भी होंगे. उनके बाद हार्दिक पांड्या छठे नंबर पर होंगे. शिवम दुबे सातवें नंबर पर, वॉशिंगटन सुंदर आठवें नंबर पर होंगे. कुलदीप यादव नौवें नंबर पर, अर्शदीप सिंह दसवें नंबर पर और जसप्रीत बुमराह 11वें नंबर पर होंगे.'

गिल को बनाया बैकअप ओपनर

कैफ ने प्लेइंग-11 बताने के बाद 4 और खिलाड़ियों के नाम लिए, जो उनके मुताबिक स्क्वॉड का हिस्सा होंगे. कैफ ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को बैकअप ओपनर के तौर पर चुना. उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं चार और नाम जोड़कर टीम की बात करूं तो शुभमन गिल बैकअप ओपनर होंगे और जितेश शर्मा बैकअप विकेटकीपर होंगे. बाकी दो खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद सिराज होंगे.'

बीसीसीआई को इस टूर्नामेंट मेजबानी सौंपी गई है, लेकिन टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसमें आठ टीमें भाग लेंगी. भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, प्रतियोगिता में हॉन्गकॉन्ग, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान भी शामिल होंगे. भारत और श्रीलंका में होने वाले अगले टी20 वर्ल्ड कप में अब केवल छह महीने ही बचे हैं, जिसके चलते इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट की वापसी टी20 फॉर्मेट में होगी. एशिया कप का पिछला सीजन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, जहां भारत ने मेजबान श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था.