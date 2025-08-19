सेलेक्टर्स से टीम इंडिया के चयन में हो गया ब्लंडर? कहीं हाथ से फिसल न जाए एशिया कप की ट्रॉफी!
सेलेक्टर्स से टीम इंडिया के चयन में हो गया ब्लंडर? कहीं हाथ से फिसल न जाए एशिया कप की ट्रॉफी!

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 9 सितंबर से टीम इंडिया यह टूर्नामेंट खेलेगी, जिसमें उपकप्तानी की भूमिका भारत टेस्ट कप्तान शुभमन गिल निभाएंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:33 PM IST
सेलेक्टर्स से टीम इंडिया के चयन में हो गया ब्लंडर? कहीं हाथ से फिसल न जाए एशिया कप की ट्रॉफी!

यूएई में अगले महीने 9 से 28 सितंबर तक होने वाले एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. सूर्यकुमार यादव टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप में टीम की कमान संभालेंगे, जबकि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान किया. हालांकि, सेलेक्टर्स के एक फैसले ने हर किसी को हैरान किया. एक घातक बल्लेबाज को इस टीम जगह नहीं मिली है.

इस घातक बल्लेबाज को नहीं दिया मौका

एशिया कप की इस टीम में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है. टी20 में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उनका टीम से बाहर रहने का सेलेक्टर्स का फैसला हैरानी भरा था. अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 175.07 के स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाकर धमाल मचाया था. वह एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में क्रिस गेल (2011) और सूर्यकुमार यादव (2023) के बाद यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

अय्यर ने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है. पिछले दो सालों में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक दशक में अपना पहला आईपीएल खिताब (2024) दिलाया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को जीत दिलाई. इतना ही नहीं, मुंबई फाल्कन्स को मुंबई टी20 लीग के फाइनल में पहुंचाने में भी उनका अहम रोल रहा.

एशिया कप के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

स्टैंडबाय खिलाड़ी - प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

;