'हारिस ने जो किया...' रऊफ की जोकरपंती पर टीम इंडिया से पहला रिएक्शन, असिस्टेंट कोच ने तोड़ी चुप्पी

Haris Rauf: पाकिस्तान के नामी गेंदबाज हारिस रऊफ भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से चर्चा में बने हुए हैं. पहले मैच में हैंड शेक विवाद हुआ तो IND-PAK मैच में हारिस ने जोकरपंती दिखा दी. अब रऊफ के 6-0 वाले हवाई जहाज वाले इशारों टीम इंडिया का रिएक्शन देखने को मिला है. हालांकि, जब रऊफ ने इशारे किए तो फैंस ने उन्हें सरेआम ट्रोल किया और बोलती बंद कर दी थी. अब टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है.

ऑपरेशन सिंदूर से था कनेक्शन

क्रिकेट के मैदान को रऊफ ने जंग के इशारे किए. रऊफ इशारों से बता रहे थे कि उनके देश ने भारत के 6 विमान गिराए जबकि ये पूरी तरह से झूठे थे. सोशल मीडिया पर भी रऊफ पर जमकर मीम्स बने. इतना ही नहीं, मैच हारने के बाद रऊफ की पत्नी ने अपने पति पर गर्व दिखाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा, 'मैच हारे लेकिन जंग जीत ली.' यह पोस्ट भी विवादों में रहा.

क्या बोले असिस्टेंट कोच?

भारतीय टीम सुपर-4 में अपना दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 24 सितंबर को खेलेगी. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच से हारिस रऊफ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठना ही था. उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, 'हारिस ने जो कुछ किया, वह हमारी चिंता का विषय नहीं था. हमने बल्ले से कमाल किया और उन्हें अपनी ताकत दिखाई.'

10 दिन में दो बार रौंदा

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबला जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. बात चाहे स्लेजिंग की हो या फिर प्रदर्शन की, लेकिन पाकिस्तान की सारी कोशिशें फेल नजर आईं. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 10 दिन में 2 बार बुरी तरह रौंदा. लीग स्टेज में भारतीय टीम एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से जीती थी जबकि सुपर-4 के पहले मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की.